بعد انضمام موديلات جديدة.. تعرف على أبرز سيارات "المدى الممتد" في مصر

كتب - محمد جمال:

قبل أيام، دشنت مجموعة جي بي أوتو، أعمالها كوكيل حصري لعلامة "ديبال" Deepal التجارية في مصر، وقدمت أول سيارتين للعلامة بالسوق المحلي، وهما S05 و S07 الجديدتين كليًا.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الصينية، ستتوفر كلا السيارتين بنظامي تشغيل مختلفين، الأول كهربائي بالكامل، والثاني نظام المدى الممتد REEV.

ويشهد عام 2025 انضمام العديد من السيارات التي تعتمد نظام REEV أو "الكهرباء بمدى ممتد" والذي يعتمد على محرك كهربائي لدفع السيارة، بينما يعمل محرك الوقود كمولد لشحن البطارية فقط.

ويتيح هذا النظام مدى قيادة أطول من السيارات الكهربائية الخالصة، مع استهلاك وقود وانبعاثات أقل من السيارات التقليدية.

ويسلط التقرير الآتي الضوء على أبرز السيارات التي تعمل بنظام المدى الممتد في مصر:

ڤويا FREE

ومن الطرازات التي تقدمها ڤويا في مصر بنظام EREV السيارة ڤويا FREE الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات. التي تعتمد على منظومة هجينة تجمع بين محرك بنزين سعة 1500 سي سي تيربو وبطارية كهربائية بسعة 43 كيلووات/ساعة، وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية قدرها 482 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 720 نيوتن.متر.

وتستطيع السيارة قطع 1340 كم قبل الحاجة للتزود بالوقود، وتتسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كيلومترًا في الساعة، مع متوسط استهلاك وقود يبلغ 5 لترات لكل 100 كيلومتر.

ترتبط هذه المنظومة بناقل حركة أحادي السرعة، وتعمل بنظام الجر الأمامي، كما تستند إلى نظام تعليق ماكفيرسون في الأمام ومالتي لينك في الخلف.

ديبال SO5

تقدم ديبال SO5 الجديدة بأسعار رسمية تبدأ من مليون و450 ألف جنيه للنسخة المدى الممتد REEV ومليون 600 ألف جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

تستطيع نسخة المدى الممتد بتقنية (Range-Extended Electric Vehicle – REEV)، أن تقطع مسافة تصل إلى 1059 كيلومترًا (NEDC)، وذلك اعتمادًا على محرك كهربائي بقدرة 160 كيلوواط، مع الاعتماد على تقنية FORCE لإدارة الطاقة بذكاء، ونظام تسخين البطارية عالي الكفاءة لضمان الأداء الأمثل في مختلف الظروف المناخية.

روكس 01

السيارة روكس 01 من السيارات التي تعمل بنظام المدى الممتد (EREV) في مصر وتعتمد على نظام دفع يتكون من محركين كهربائيين ينتجان قوة إجمالية تقدر بـ470 حصان، مضاف إليهما محرك بنزين بقوة 154 حصان لإمداد البطارية بالطاقة اللازمة.

وتستطيع روكس 01 استنادًا إلى تقنية (EREV) المدى الممتد على قطع مسافة تصل إلى 1.115 كم قبل الحاجة للشحن أو التزود بالوقود.

تتوفر روكس 01 موديل 2025 الفئة Family سباعية المقاعد (2-3-2) ثلاثة ملايين و650 ألف جنيه، والفئة Aviation سداسية المقاعد (2-2-2) بثلاثة ملايين و735 ألف جنيه.

ديبال SO7

تقدم ديبال S07 بأسعار رسمية تبدأ من مليون و800 ألف جنيه لنسخة المدى الممتد REEV، ومليون و900 ألف لنسخة BEV الكهربائية.

يقدر إجمالي الكيلومترات التي تقطعها نسخة المدى الممتد FORCE Ultra Intelligent Range Extender من ديبال SO7 بـ 992 كم، بينها قيادة كهربائية صافية لمسافة 160 كم، وذلك بفضل مولد يعمل فقط لشحن البطارية دون أن يتدخل في الدفع بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender.

ڤويا Passion

تتوفر سيارة ڤويا Passion الفارهة الجديدة لعملاء السوق المحلي بحسب المعلن من وكيل العلامة الصينية، بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي يبلغ 2 مليون و550 ألف جنيه.

تنتمي السيارة إلى فئة السيدان كاملة الحجم، وتعد من أحدث طرازات علامة دونج فينج الصينية، حيث تأتي بموديل 2026 ضمن الجيل الأحدث.

تعتمد السيارة على منظومة هجينة تضم محرك بنزين بسعة 1500 سي سي تيربو وبطارية كهربائية بسعة 43 كيلووات/ساعة، وتولد هذه المنظومة قوة إجمالية قدرها 522 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 810 نيوتن.متر، ما يسمح لها بالانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.9 ثانية.

تقطع السيارة 1250 كم تقريبًا بخزان وقود واحد، وتصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر في الساعة. تعمل السيارة بناقل حركة أحادي السرعة، ونظام جر أمامي، وتستهلك في المتوسط 5.4 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر. كما تستند إلى نظام تعليق ماكفيرسون في الأمام ومالتي لينك في الخلف.

