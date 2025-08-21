إم جي 4 .. أول سيارة كهربائية مزودة ببطارية شبه صلبة

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة "سايك موتور" (SAIC Motor) أن السيارة إم جي 4 الجديدة ستكون أول سيارة كهربائية مزودة ببطارية شبه صلبة في العالم، والتي من المقرر طرحها في الأسواق بحلول نهاية العام الجاري.

طاقة أعلى وأمان أكثر

وأوضحت الشركة الصينية أن البطارية ذات الحالة شبه الصلبة (semi-solid-state battery) تستخدم بدلا من الإلكتروليت السائل محتوى إلكتروليت أقل بكثير مع مكونات صلبة. ويهدف هذا إلى تحقيق كثافة طاقة أعلى، وخصائص أمان أكثر متانة، وتحمل أفضل للبرد دون الحاجة إلى القفز إلى كيمياء خلايا الحالة الصلبة بالكامل.

وستظل السيارة إم جي 4 المدمجة خماسية الأبواب متوفرة ببطاريتين LFP (8ر42 كيلووات ساعة و9ر53 كيلووات ساعة)، مع مدى سير CLTC يتراوح بين 437 و530 كلم.

وسيتم طرح البطارية ذات الحالة شبه الصلبة كحل إضافي؛ وسيتم الإعلان عن تفاصيل السعة والمدى القياسي مع الإعلان عن الأسعار في أيلول/سبتمبر المقبل.