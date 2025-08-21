تغطية - أيمن صبري ومحمود أمين ومحمد جمال:

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "ديبال" Depal التجاريةفي مصر، عن طرح سيارتها الكهربائية S07 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV متوسطة الحجم لأول مرة في السوق المحلي.

تقدم ديبال SO7 بأبعاد تبلغ 4750 ملم طولاً، و1930 ملم عرضاً، و1625 ملم ارتفاعاً، مع قاعدة عجلات طويلة تبلغ 2900 ملم، ما يضمن ثباتاً ممتازاً على الطريق ومساحة داخلية كبيرة.

تأتي مقدمة السيارة بإضاءة نهارية بتصميم "بتلات النجوم"، مع شبكة أمامية مغلقة تعبر عن هوية السيارة الكهربائية، والجانبان يتميزان بخط "أورورا" الانسيابي، وأبواب بدون إطار مع مقابض كهربائية مخفية، والخلفية مزودة بشريط إضاءة متصل بتصميم يحاكي انطلاق مركبة فضائية، يتوسطه شعار مضيء يمنح لمسة تقنية فاخرة.

وتتوافر ديبال SO7 بمجموعة من الألوان الخارجية وهي أبيض لؤلؤي، وأسود كريستالي، ورمادي تيتانيوم، وأزرق، وبرتقالي.

أما المقصورة الداخلية فمستوحاة من يخوت الفخامة، مع اهتمام استثنائي بالتفاصيل، فالمقاعد مكسوة بجلد فاخر ناعم الملمس، مزودة بخاصية التهوية والتدفئة، ودعم جانبي يوفر راحة خلال الرحلات الطويلة، والسقف البانورامي الكهربائي يمنح إحساساً بالانفتاح، بينما الإضاءة المحيطية متعددة الألوان (64 لوناً) تضفي أجواءً مريحة.

نظام المعلومات والترفيه تحتضن شاشة دوارة قياس 15.6 بوصة تعمل باللمس، إلى جانبها، نظام صوت فاخر من 14 مكبر صوت محيطية، لتجربة سمعية غامرة.

وتتوافر ديبال SO7 بعدة خيارات للمحرك فمنها النسخة الكهربائية بالكامل (BEV) تقطع حتى 560 كيلومتراً على شحنة واحدة، بمحرك يولد 160 كيلوواط من القوة يطلقك من الصفر إلى المئة خلال ثوانٍ معدودة.

تتوفر السيارة أيضا بنسخة المدى الممتد (REEV) المزودة بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، تمنح قيادة كهربائية صافية لمسافة 160 كم، ومدى إجمالي يصل إلى 992 كم، بفضل مولد ذكي يعمل فقط لشحن البطارية دون أن يتدخل في الدفع بنظام FORCE Ultra Intelligent Range Extender، وتعتمدبروتوكول الشحن الأوروبي.

تقدم السيارة العديد من التقنيات والأنظمة الذكية ومنها: نظام قيادة ذكي مع أكثر من 20 منظومة أمان نشط، وعرض معلومات الواقع المعزز (AR-HUD) أمام السائق، ومساعد صوتي ذكي للتحكم في وظائف السيارة، وأوضاع سيناريو ذكية للمقصورة، وشحن لاسلكي سريع للهواتف بقدرة 40 واط، وحقيبة أمامية بسعة 125 لتر – الأكبر في الفئة، وكاميرات رؤية 540 درجة.