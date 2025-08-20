مرسيدس: "حظر سيارات الوقود سيدخل الصناعة الأوروبية في الحائط"

كتب - محمد جمال:

حذر الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس-بنز، ورئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)،أولا كالينيوس، من حظر الاتحاد الأوروبي المزمع على بيع السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي بحلول عام 2035، قائلًا: "قد يؤدي ذلك إلى انهيار الصناعة ويدخلنا جميعًا في الحائط".

يرى كالينيوس أن فرض الحظر على على سيارات محركات الاحتراق الداخلي بهذا الشكل سيؤدي إلى موجة شراء جماعية لسيارات البنزين والديزل قبل الموعد النهائي، وهو ما "لن يساعد المناخ إطلاقاً".

تدعم البيانات الحالية مخاوف رئيس مرسيدس، إذ لم تتجاوز حصة السيارات الكهربائية الخالصة 17.5% من إجمالي المبيعات في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة خلال النصف الأول من العام، بينما بلغت السيارات الهجينة القابلة للشحن 8.7%، والهجائن التقليدية 35%، معظمها أنظمة "هجين خفيف" محل جدل.

كما تظهر بيانات ACEA أن السيارات الهجينة القابلة للشحن لم تمثل سوى 8.7% من إجمالي عمليات التسليم. في حين شكلت السيارات الهجينة التقليدية 35%، إلا أن هذه النسبة تشمل السيارات الهجينة الخفيفة، والتي قد يُجادل البعض بأنها ليست سيارات هجينة "حقيقية".

ورغم أن قرار الحظر ليس نهائيًا حيث من المقرر مراجعته في الأشهر المقبلة، إلا أن المفوضية الأوروبية أكدت التزامها بالوصول إلى انبعاثات صفرية للسيارات الجديدة بحلول منتصف العقد المقبل، فيما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها "ستسرع العمل على إعداد المراجعة المتوقعة للائحة معايير ثاني أكسيد الكربون للسيارات والشاحنات"، مما يُشير إلى إمكانية إعادة تقييم الحظر في وقت مبكر.

لدى مرسيدس ما يدعو للقلق بشأن التأثير المحتمل على أعمالها، فقد بلغت مبيعات السيارات الكهربائية 8.4% فقط من شحناتها العالمية في النصف الأول من عام 2025، بانخفاض عن 9.7% في الفترة نفسها من عام 2024. وحتى مع إضافة السيارات الهجينة القابلة للشحن، لم تتجاوز نسبة السيارات الكهربائية 20.1% من إجمالي عمليات التسليم في الأشهر الستة الأولى من العام.

