تراجع أسعار 14 سيارة جديدة في 20 يومًا.. التخفيضات بلغت 350 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

أعلن عدد من وكلاء العلامات التجارية بالسوق المصري خلال الآونة الأخيرة، عن تخفيض أسعار 14 سيارة جديدة منذ انطلاق شهر أغسطس الجاري.

التنافس والطروحات الجديدة لشركات السيارات بمصر، نتج عنها انخفاض أسعار السيارات بسوق الزيرو خلال الفترة الحالية بصورة ملحوظة مقارنة بالشهور الماضية.

وتفاوتت معدلات انخفاض أسعار السيارات الـ14 ووصلت إلى 350 ألف جنيه.

وكانت من أبرز العلامات التجارية التي تراجعت أسعارها سيارات شيري، وجيتور، وهيونداي، وتبدأ أسعارها من 655 ألف جنيه.

ويرصد التقرير التالي أسعار السيارات التي انخفضت أسعارها:

شيري أريزو 5

تراجعت أسعار أريزو 5 موديل 2026 الجديدة بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها من 655 ألف جنيه، والفئة الثانية 705 آلاف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 735 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 برو

تراجعت أسعار شيري تيجو 7 برو الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات بقيمة 140 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها من مليون 130 ألف جنيه للفئة الأولى و مليون 230 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا .

شيري تيجو 8 برو

تراجعت أسعار شيري تيجو 8 برو 2026 المستوردة بقيمة 225 الف جنيه، وأصبحت تتوفر خلال شهر أغسطس الجاري من مليون و375 ألف جنيه للفئة الأولى comfort، ومليون و475 ألف للفئة الثانية.

هيونداي توسان

تراجعت أسعار توسان الـSUV بقيمة تصل إلى 151 ألف جنيه خلال الشهر الجاري بـ6 فئات من التجهيزات، وأصبحت تبدأ أسعارها من مليون 599 ألف جنيه للفئة القياسية BLAZE ومليون 749 ألف جنيه للفئة REDLINE.

أما الفئة للفئة NIGHT الثالثة تباع مليون 849 ألف جنيه، ومليون 999 ألف جنيه للفئة BLACK DIAMOND، و2 مليون 99 ألف جنيه لفئة BLACK DIAMONO، ومليونين 199 ألف جنيه للفئة N LINE التي تعمل بنظام الدفع الكلي (AWD).

جيتور X70 Plus

جيتور X70 Plus المجمعة محلياً موديل 2025 بسعر يبلغ 1,130,000 بتخفيض 75 الف جنيه

جيتور X90 Plus فيس ليفت

جيتور X90 Plus Facelift موديل 2025 بسعر 1,470,000 جنيه، بتخفيض 194 ألف جنيه.

جيتور X90 Plus Facelift موديل 2026 بسعر 1,520,000 جنيه، بتخفيض 124 ألف جنيه.

جيتور داشينج

جيتور داشينج فئة Comfort موديل 2026 بسعر 1,155,000 جنيه، فئة جديدة.

جيتور داشينج 1.5 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,250,000 جنيه، بتخفيض 189 ألف جنيه.

جيتور داشينج 1.6 فئة Luxury موديل 2026 بسعر 1,415,000 جني، بتخفيض 224 ألف جنيه.

جيتور T1

جيتور T1 موديل 2026 بسعر 1,695,000 جنيه، تخفيض 30 ألف جنيه.

جيتور T2

جيتور T2 موديل 2026 بسعر 1,865,000 جنيه، تخفيض 30 ألف جنيه.

جيلي ستار راي

تقدم جيلي ستار راي الجديدة في السوق المصري بتخفيض 100 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون و499 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية: بسعر مليون و599 ألف جنيه، و الفئة الثالثة: بسعر مليون و699 ألف جنيه، والفئة الرابعة: بسعر مليون و769 ألف جنيه.

شيفروليه كابتيفا

تراجعت أسعار شيفرولية كابتيفا 2025 بقيمة تصل لـ 350 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ بعد التخفيض للنسخة الأولى التي تتسع لـ5 أفراد بسعر رسمي مليون و150 ألف بدلا من مليون و 500 ألف جنيه، أما النسخة الثانية ثلاثية الصفوف التي تتسع لـ7 ركاب تباع مليون و200 ألف بدلا من مليون و 550 ألف.

شيفرولية أوبترا

تقدم أوبترا 2026 بتخفيض 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها الرسمية من 744.9 ألف جنيه للفئة الأولى، و 769.9 للفئة الأعلى تجهيزًا.

هيونداي i30

انخفضت أسعار i30 بقيمة 51 ألف جنيه خلال أغسطس الجاري، وهي تقدم بواقع فئتين بنمط هاتشباك وفئتين بنمط فاستباك، وتبدأ أسعار النسخة الهاتشباك من مليون و149 للفئة الأولى ، والفئة الثانية مليون و349 ألف جنيه.

أما النسخة الفاستباك يبلغ سعرها الرسمي مليون و199 ألف جنيه، والفئة FB Redline الأعلى تجهيزًا تباع بسعر رسمي مليون و399 ألف جنيه.

لينك آند كو 06

كشفت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة Lynk&Co عن أحدث قائمة أسعار للعلامة الصينية الجديدة، والتي شملت تخفيضًا بقيمة 149 ألف جنيه على جميع فئات السيارة 06 الـSUV متعددة الأغراض.

وجاءت السيارة لينك أند كو 06 بعد التخفيض وفقًا لقائمة الأسعار الجديدة بـ1.250.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية أصبح سعرها الجديد 1.350.000 جنيه، أما الفئة الثالثة قدمت بسعر 1.450.000 جنيه

اقرأ أيضًا:

مع توقعات هبوط الدولار لـ45 جنيها| هل تشتري سيارة الآن أم تؤجل قليلا؟

"سيارات أكل العيش".. تويوتا كوستر 23 راكب موديل 2025 في مصر بهذا السعر

بعد التصدير.. بيراميدز تعلن موعد طرح إطارات السيارات "الملاكي" بمصر

السيارة التي تخشاها أمريكا.. كم يبلغ سعرها بمصر في 2025

قصة كرة صغيرة تسببت في خسارة مالك تسلا 768 مليون دولار في يوم واحد

لـ"محدودي الدخل".. 4 سيارات في سوق المستعمل تبدأ من 25 ألف جنيه