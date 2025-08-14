جاجوار لاند روفر تستدعي أكثر من 120 ألف سيارة بسبب مشكلة خطيرة

لندن - (د ب أ):

قررت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة البريطانية جاجوار لاند روفر، استدعاء حوالي 5ر121 ألف سيارة رانج روفر ورانج روفر سبورت بسبب مشكلة محتملة في ذراع التعليق الأمامية.

تشمل عملية الاستدعاء السيارات رانج روفر ورانج روفر سبورت إنتاج الفترة من 2014 إلى 2017.

و تكمن المشكلة في المفصل العلوي لنظام التعليق الأمامي، والذي قد يتشقق ويؤدي إلى انفصال ذراع التعليق. قد يؤدي انفصال ذراع التعليق إلى فقدان التحكم في السيارة، مما يزيد من خطر وقوع الاصطدام.

ووفقا للإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة الأمريكية، قد تتشقق مفاصل الألومنيوم في نظام التعليق الأمامي، والتي تربط العجلات الأمامية بمكونات أساسية مثل نظام المكابح، مما قد يزيد من خطر الاصطدام.

كانت الإدارة قد بدأت تقييمًا أوليًا في يونيو الماضي شمل 91856 سيارة جاجوار لاند روفر بسبب كسر في مفاصل التوجيه.

ركز التحقيق على طرازات رينج روفر سبورت من عام 2014 إلى عام 2017 التي أنتجتها جاجوار لاند روفر أمريكا الشمالية، وهدف إلى تقييم مدى المشكلة وشدتها وسببها.

ولحل هذه المشكلة، سيقوم الوكلاء بفحص مفاصل التعليق الأمامي وتركيب دعامة تثبيت أو استبدال المفصل، حسب الحاجة، مجانًا. ستخطر الشركة الملاك في 30 سبتمبر المقبل بضرورة توجههم إلى مراكز الصيانة لفحص السيارة وإجراء الإصلاحات المطلوبة.