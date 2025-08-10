كوبرا تطلق نسخة Black Symphony الجديدة.. 100 نسخة فقط

مدريد - (د ب أ):

أعلنت شركة كوبرا عن إطلاق الإصدار الخاص Black Symphony من سياراتها Terramar وFormentor وLeon و Leon Sportstourer ، والذي يعد ثمرة التعاون مع شركة التعديل Abt الألمانية.

وأوضحت الشركة الإسبانية أن الإصدار الخاص Black Symphony يعتمد على أعلى خطوط التجهيز، ويتوفر لأقوى خيارات المحركات سواء التقليدية أو الهجينة مع إنتاج محدود يبلغ100 نسخة لكل طراز.

وتكتسي جميع نسخ الإصدار Black Symphony بالطلاء الخارجي Midnight Black مع مقاعد رياضية بشكل قياسي، في حين يتألق الطرازان Leon وLeon Sportstourer باسبويلر خلفي وعتبات جانبية رياضية لتعزيز المظهر الديناميكي، كما تأتي جميع الإصدارات مزودة بنظام صوتي فاخر.

ويحصل الطرازان Terramar وFormentor على مجموعة من إضافات شركةAbt الديناميكية الهوائية، بما في ذلك الاسبويلر الخلفي، فيما ينفرد الطراز Terramar بشبكة مبرد خاصة من Abt.

أما العجلات فتتوفر بمقاس21 بوصة وتتألق باللون الأسود اللامع في الطرازين Formentor وTerramar، وبمقاس20 بوصة في الطرازين Leon وLeon Sportstourer، كذلك تتوفر مجموعة إضافية من العجلات مقاس19 بوصة لكل طراز.

زيادة قوة المحركات

ولم تقتصر التعديلات على الشكل الخارجي؛ حيث قامت شركة Abt بزيادة قوة المحركات بما يصل إلى 70 حصانا إضافيا مقارنة بالنسخ القياسية.

وتغطي محركات الإصدارات الخاصة نطاق قوة يمتد بين 300 و 400 حصان. وتعد النسخ الأقوى بين الإصدارات هي Formentor وLeon Sportstourer بقوة تصل إلى400 حصان.