كتب - محمد جمال:

طرحت شركة SN أوتوموتيف، الوكيل الحصري لعلامة دونج فينج" Dongfeng التجارية في مصر، 9 سيارات جديدة دفعة واحدة تشمل سيارات كهربائية بالكامل، وسيارات هجينة، وطرازات بمحركات تقليدية.

وجاء ضمن السيارات التي تم طرحها في مصر، السيارتين دونج فينج بوكس، ودونج فينج 007 وتتراوح أسعارهما وتبدأ أسعارهما من 770 ألف جنيه، لينضمو لقائمة السيارات الكهربائية الأرخص في مصر.

تتراوح أسعار السيارات الكهربائية المتاحة بالتقرير والأرخص بمصر خلال الشهر الحالي بين 770 ألف جنيه، إلى 2.299.000 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أبرز 5 سيارات كهربائية بمصر:

دونج فينج بوكس

تقدم دونج فينج BOX الجديدة بفئتين الأولى يبلغ سعرها الرسمي 770 ألف جنيه وتسير حتى 330 km بالشحنة الواحدة، والفئة الثانية سعرها الرسمي 870,000 جنيه وتسير حتى 430 km بالشحنة الواحدة.

تعتمد سيارة دونج فينج بوكس الكهربائية على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، ما يعادل 94 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع مدى سير 330 أو 430 كم حسب الفئة.

دونج فينج 007

تقدم دونج فينج 007 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري بنسختين الأولى سعرها الرسمي مليون و350 ألف جنيه وتقطع مسافة 530 كم بالشحنة الوحدة، والثانية مليون و450 ألف جنيه وتسير حتى 620 كم بالشحنة الوحدة.

تقدم دونج فينج 007 بنسختين الأولى محرك كهربائي بقوة تتراوح بين 115 و125 حصان مع عزم دوران يصل إلى 310 نيوتن.متر، وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 6.8 ثانية، والثانية بمحرك كهربائي بقوة 120 حصان تقريبًا، مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن.متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.3 ثانية فقط.

MG4

تتوفر MG4 الكهربائية 2026 في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و200 ألف جنيه، والثانية سعرها الرسمي مليون و400 ألف.

تعتمد إم جي 4 الجديدة التي تعد أرخص سيارة كهربائية متاحة بشكل رسمي في مصر، تعتمد على نظام دفع خلفي، وتبلغ سعة بطارية الفئة "Standard" 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

شيرى EQ7

تقدم سيارة شيري من فئة واحدة بسعر رسمي مليون و720 ألف جنيه، مع ضمان 8 سنوات للبطارية، وضمان شامل لمده 6 سنوات أو 150 الف كم أيهما أقرب.

السيارة EQ7 مزودو بمحرك كهربائي يوفر لها قوة حصانيه قدرها 211 وأقصى عزم 285 ، وبطارية ليثيوم أيون سعة 65.525 كيلووات/الساعة، وهو ما يوفر للسيارة نطاق قيادة يصل إلى 512 كيلو متر بشحنة واحد مع نظامين للشحن أحدهما سريع يستغرق نصف ساعة والأخر للشحن البطيء خلال 8 ساعات.

فولفو EX30

تبدأ أسعار فولفو EX30 الجديدة من 1.890.000 جنيه مصري، وتصل إلى 2.299.000 جنيه مصري للفئة الأعلى تجهيزًا.

تأتي EX30 بفئتين رئيسيتين من حيث المحركات، الفئة الأولى بمحرك واحد بقوة 268 حصانًا ونظام دفع خلفي، والثانية بمحركين بقوة إجمالية 422 حصانًا ونظام دفع رباعي.

تتميز السيارة ببطارية سعة 64 كيلوواط ساعة، حيث توفر مدى قيادة يصل إلى 442 كيلومترًا لفئة الدفع الخلفي، و426 كيلومترًا لفئة الدفع الرباعي.

من حيث الأداء، يمكن للسيارة التسارع من 0 إلى 96 كيلومترًا في الساعة خلال 3.4 ثانية في النسخة المزودة بمحركين، بينما تصل النسخة ذات المحرك الواحد إلى نفس السرعة خلال 5.1 ثانية.

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