باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة ستروين الفرنسية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتهاC3 Aircross الجديدة، التي تتوفر بخمسة أو سبعة مقاعد.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها الكهربائية C3 Aircross الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV المدمجة، تأتي بطول 4.39 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.67 متر.

وتتوفر النسخة ذات المقاعد السبعة بمحرك بنزين أو بدفع هجين، في حين يتم طرح النسخة الكهربائية e-C3 Aircrossبخمسة مقاعد فقط.

وينبض بداخل السيارة محرك بنزين تربو بسعة 1.2 لتر وبقوة 74 كيلووات/100 حصان.

أما النسخة الهجينة فتعتمد أيضا على سواعد محرك بسعة 1.2 لتر ولكن بقوة 100 كيلووات/136 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

وتتميز الصفوف الخلفية في النسخة المزودة بسبعة مقاعد بإمكانية طي المقاعد بشكل كامل للحصول على أرضية تحميل مستوية. وتبلغ سعة صندوق الأمتعة عند استخدام جميع المقاعد 40 لترا فقط، إلا أنها ترتفع إلى 330 لترا عند طي المقاعد الخلفية.