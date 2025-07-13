أوبل ترفع أعداد موديلات موديلات 2026 في مصر إلى 26 سيارة

كتب - محمود أمين:

قبل ساعات، أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "أوبل" التجارية في مصر، عن أسعار موديلات 2026 لسيارتي أوبل جراند لاند وكورسا.

وبالإعلان عن سيارات أوبل، ترتفع طرازات 2026 التي دخلت مصر حتى الآن إلى 26 سيارة، وتنتمي لعلامات تجارية مختلفة وتتنوع بين سيدان وSUV وكروس أوفر.

ويمكن التعرف على السيارات التي تم طرحها حتى الآن من خلال التقرير التالي:

شيفرولية أوبترا

أعلنت شركة المنصور للسيارات، عن أسعار موديل 2026 من السيارة أوبترا سيدان العائلية محلية الصنع، والتي قدمت بنفس أسعار الموديل السابق.

تقدم شيفرولية أوبترا بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية 744.900 جنيه للفئة LS الأولى، و769.900 جنيه للفئة ‎‏LT الأعلى تجهيزًا.

نيسان صني

تقدم شركة نيسان إيجيبت، الوكيل الحصري للعلامة اليابانية في مصر، السيارة نيسان صني سيدان العائلية الصغيرة موديل 2026 بـ4 فئات من التجهيزات.

وبعد الكشف عن أسعارها، أصبحت نيسان صني أرخص سيارة جديدة في مصر حيث تبدأ أسعارها من 645 ألف جنيه للفئة الأولى المزودة بناقل حركة مانيوال، وتباع الفئة الأولى أوتوماتيك بـ695 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية تباع بسعر رسمي 765 ألف جنيه، والفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا يبلغ سعر الرسمي 795 ألف جنيه.

ستروين C4

طرحت مجموعة قصراوي جروب، الوكيل الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، السيارة C4 الـFacelift موديل 2026 رسميًا ولأول مرة بالسوق المحلي.

تقدم C4 كروس أوفر الجديدة بفئة Shine two tone بسعر رسمي مليون و550 ألف جنيه.

بيجو 5008

أعلنت شركة مانسكو، الوكيل الحصري لعلامة بيجو الفرنسية في مصر، عن إطلاق سيارة بيجو 5008 موديل 2026، والتي تأتي بتحديثات شاملة في التصميم والتقنيات.

تتميز بيجو 5008 الجديدة بتصميم خارجي يعكس الهوية البصرية الحديثة للعلامة الفرنسية، حيث تأتي بشبكة أمامية بدون إطار ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED.

تقدم بيجو 5008 الجديدة موديل 2026 في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2 مليون و 425 ألف جنيه للفئة الأولى Allure، أما الفئة الثانية GT الأعلى تجهيزاً قدمت مقابل 2 مليون و 675 ألف جنيه.

ستروين C4X

أطلقت مجموعة قصراوي جروب، الوكيل المحلي الحصري لعلامة ستروين الفرنسية في مصر، موديل 2026 من السيارة C4X الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

تقدم ستروين C4X موديل 2026 بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و289 ألف جنيه للفئة Feel الأولى، ومليون و449 ألف جنيه للفئة Shine.

شيري أريزو 5

تقدم أريزو 5 موديل 2026 بثلاث فئات بسعر يبدأ من 675 ألف جنيه للفئة الأولى، و 725 ألف جنيه للثانية، و 755 ألف جنيه للفئة الثالثة.

شانجان +CS55

تتوفر شانجان CS55+ موديل 2026 المجمعة في مصر، بفئتين من التجهيزات بأسعار تبدأ من مليون و50 ألف جنيه للفئة ELITE الأولى ومليون و180 ألف جنيه للفئة PREMIUM الأعلى تجهيزًا.

شيري تيجو 4

تقدم شيري تيجو 4 موديل 2026 بثلاث فئات بسعر يبدأ من 925 ألف جنيه للفئة الأولى، و مليون و55 ألف جنيه للثانية، و مليون و80 ألف جنيه للفئة الثالثة.

شيري تيجو 7

تقدم شيري تيجو 7 موديل 2026 بفئتين بسعر يبدأ من مليون و25 ألف جنيه للفئة الأولى، و مليون و110 آلاف جنيه للثانية.

شيري تيجو 8

تقدم شيري تيجو 8 موديل 2026 المجمعة محلياً بثلاث فئات بسعر يبدأ من مليون و265 ألفاً للفئة الأولى، و مليون و195 ألفاً للثانية، و مليون و320 ألفاً للفئة الثالثة.

شيري تيجو 7 برو

تقدم تيجو 7 برو المستوردة موديل 2026، بفئتين بسعر يبدأ من مليون و270 ألفاً للفئة الأولى، و مليون و370 ألفاً للثانية.

نيسان سنترا

تقدم نيسان سنترا موديل 2026 المجمعة محليًا في مصر بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي 999.000 جنيه.

شيري تيجو 8 برو

تقدم تيجو 8 برو المستوردة موديل 2026 الجديدة، بفئتين بسعر يبدأ من مليون و600 ألف للفئة الأولى، و مليون و700 ألف جنيه للثانية.

هيونداي أكسنت RB

تتوفر هيونداي أكسنت RB موديل 2026 بـ5 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 799 ألف جنيه للفئة الأولى، و829 ألف جنيه للفئة الثانية، والفئة الثالثة بـ875 ألف جنيه.

أما الفئة الرابعة من السيارة الجديدة تباع بسعر رسمي 895 ألف جنيه، فيما الفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا تم تسعيرها بـ930 ألف جنيه.

شيري إي كيو 7

تقدم شيري إي كيو 7 الكهربائية الجديدة موديل 2026 الجديدة، بفئة واحدة سعرها الرسمي مليون و720 ألف جنيه.

هيونداي إلنترا AD

توفر هيونداي إلنترا AD موديل 2026 بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 995 ألف جنيه للفئة Smartk والفئة Modern الثانية بمليون و80 ألف جنيه، أما الفئة Topline الأعلى تجهيزًا تقدم بمليون و185 ألف جنيه.

إم جي 5

تقدم إم جي 5 موديل 2026 الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة كاملة التجهيزات خلال شهر يونيو الجاري بسعر رسمي 950 ألف جنيه، بتخفيض 50 ألف جنيه.

إم جي 6

تقدم إم جي 6 موديل 2026 الجديدة خلال شهر يونيو الجاري، وهي تتوفر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من 1,280,000 جنيه للفئة الأولى -فرش أسود، والفئة الثانية -فرش أحمر: 1,300,000 جنيه

إم جي RX5 بلس

تقدم إم جي RX5 بلس موديل 2026 الجديدة بفئة واحدة كاملة التجهيزات بسعر مليون 490 ألف جنيه بتخفيض 60 ألف جنيه.

إم جي ZS

تقدم إم جي ZS موديل 2026 الجديدة بتخفيض 60 ألف جنيه خلال الشهر الجاري، وهي تتوفر بثلاث فئات وأسعارها تبدأ من 990 ألف جنيه للفئة الأولي، والفئة الثانية (بكماليات): 1,015,000 جنيه، والفئة الثالثة 1,40,000 جنيه.

MG 4

تقدم إم جي 4 EV موديل 2026 الجديدة وهي تتوفر بفئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون 200 ألف جنيه، والفئة الثانية مليون 400 ألف جنيه.

MG1

تراجعت أسعار MG1 موديل 2026 الجديدة في السوق المصري بقيمة 60 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ أسعارها من مليون 320 ألف جنيه، والفئة الثانية سعرها مليون و420 ألف جنيه.

إم جي HS

تقدم أسعار إم جي HS موديل 2026 الجديدة، وهي تتوفر بفئة واحدة من التجهيزات سعرها الرسمي مليون و600 ألف جنيه.

ستروين C5 آير كروس

تقدم ستروين C5 آير كروس موديل 2026 بفئتين فقط من التجهيزات، الفئة Feel with panorama ويبلغ سعرها مليون 720 ألف جنيه، والفئة Shine الأعلى تجهيزًا من C5 آير كروس بسعر رسمي بمليون 850 ألف جنيه.

أوبل كورسا

تنطلق الهاتشباك كورسا موديل 2026 بنفس السعر دون أي تغيير، حيث تتوفر بفئة واحدة وهي "توب لاين" بسعر مليون و280 ألف جنيه.

أوبل جراند لاند

حصلت السيارة متعددة الاستخدامات "جراند لاند" على زيادة سعرية بقيمة 25 ألف جنيه مع تقديم موديل 2026، لتُصبح الأسعار الرسمية الجديدة كالتالي، فئة "هاي لاين بلس": مليون و974 ألف و990 جنيه، فئة "توب لاين": مليونين و74 ألف و990 جنيه، فئة "توب لاين بلس": مليونين و224 ألف و990 جنيه

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