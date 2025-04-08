المنصور تخطط لاستثمار 150 مليون دولار بمصنع سيارات جديد في مصر

القاهرة - (مصراوي):

قال محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، إن المجموعة تخطط لتأسيس مصنع جديد لتجميع السيارات التقليدية والكهربائية في مصر.

وأوضح المنصور في تصريحات لـ"الشرق بلومبرج" على هامش فعاليات مؤتمر قمة "صوت مصر" الثلاثاء، أن المصنع الجديد المزمع تأسيسه باستثمارات 150 مليون دولار (7.6 مليار جنيه مصري) تقريبًا.

وأردف أن المصنع الجديد من المتوقع أن يوفر ما يقارب 10 آلاف فرصة عمل للشباب، واصفًا إياه برد الجميل لهذا الوطن وواجب علينا جميعا، مشددة على ضرورة استمرار هذه الروح من خلال قادة الأعمال في مصر اليوم.

ولم يعلن رئيس المنصور عن إطار زمني للبدء الفعلي في تدشين المصنع الجديد، مشيرًا إلى انتهاء الدراسات الأولية للمشروع ووضع حجر الأساس سيكون خلال أسابيع قليلة.

وأكد منصور أن المجموعة التي تمتلك حقوق تجميع وتوزيع العديد من العلامات التجارية في مصر أبرزها شيفرولية وأوبل وبيجو، نجحت خلال السنوات الماضية في إنتاج مليون سيارة بمصر.

وتقام النسخة التاسعة من "قمة صوت مصر" والتي تعد أول منتدى دولي للعلاقات العامة بمصر، تحت رعاية وبحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والشباب والرياضة، وعدد من رجال الاعمال.

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