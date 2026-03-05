إعلان

أكثر من 20 ولاية أمريكية تقيم دعاوى قضائية ضد رسوم ترامب

كتب : د ب أ

08:57 م 05/03/2026

دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طعنت نحو 20 ولاية أمريكية اليوم الخميس على الرسوم الجمركية الشاملة الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك برفع دعوى قضائية بشأن هذه الرسوم التي فرضها بعدما ألغت المحكمة العليا قراره السابق بفرض رسوم شاملة بنسبة 10% على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تقريبا.

ويجادل المدعون العامون الديمقراطيون الذين يقودون الدعوى بأن ترامب يتجاوز صلاحياته بفرضه رسوما جمركية بنسبة 15% على معظم دول العالم.

وقال ترامب إن هذه الرسوم ضرورية لتقليص العجز التجاري الأمريكي المزمن. وفرض هذه الرسوم بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية التي فرضها في أبريل/نيسان الماضي بموجب قانون صلاحيات الطوارئ.

وتسمح المادة 122، التي لم يتم تفعيلها قبل ذلك أبدا، للرئيس بفرض رسوم جمركية تصل إلى 15%، على أن تكون مدة سريانها خمسة أشهر ما لم يمددها الكونجرس.

ويقود الدعوى المدعون العامون من ولايات أوريجون وأريزونا وكاليفورنيا ونيويورك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رسوم ترامب الرسوم الجمركية العجز التجاري في أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رامز جلال يتألق بإطلالة كاجوال في الحلقة 15 من "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

رامز جلال يتألق بإطلالة كاجوال في الحلقة 15 من "رامز ليفل الوحش"
شبورة وضباب ورياح.. تعرف على حالة الطقس غدًا الجمعة
أخبار مصر

شبورة وضباب ورياح.. تعرف على حالة الطقس غدًا الجمعة
الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
حوادث وقضايا

الداخلية تُحبط محاولة غسل ربع مليار جنيه من حصيلة تجارة النقد الأجنبي الجيزة
بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها
مصراوي ستوري

بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها
لحظة بلحظة.. الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري.. 0-0
رياضة محلية

لحظة بلحظة.. الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري.. 0-0

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحبتور" في رسالة لاذعة لترامب: من أعطاك الحق لزج منطقتنا بالحرب؟
السيسي يوجه بدراسة إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري
بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور