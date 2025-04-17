التراجع مستمر.. تعرف على أسعار فيات تيبو 2021 المستعملة

كتب - محمد جمال:

يعيش سوق السيارات المصري خلال الآونة الأخيرة حالة من الاستقرار والهدوء النسبي بالإضافة إلى وجود عروض وتخفيضات على عدد من السيارات الجديدة، ما دفع العديد من المستهلكين العازفين عن الشراء للتفكير مجددًا في شراء ولو سيارة مستعملة.

وأثر التراجع بأسعار العديد من السيارات الجديدة على سوق المستعمل، ومن الطرازات التي يبحث عنها الكثير من المقبلين على الشراء فيات تيبو 2021 ومتوسط أسعارها حاليًا 680 ألف جنيه فيما كانت تباع خلال الأشهر الماضية بمتوسط سعري 830 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات فيات تيبو بالسوق المصري:

تعمل تيبو بمحرك سعة 1600 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 نقلات، بقوة 110 حصان، 152 نيوتن متر للعزم الأقصى للدوران. تتسارع سيارة فيات بمحركها من الثبات بسرعة 100 كم/س خلال 11.2 ثانية، وتصل إلى سرعة قصوى 192 كم/س، وتستهلك في المتوسط 6.3 لتر من الوقود لكل 100 كم.

فيات تيبو تأتي بطول 4533 مم، عرض 1792 مم، أما الارتفاع عن الأرض يبلغ 1497 مم، تتسع مساحة تخزينها الخلفية لـ 520 لتر، تقدم بعجلات رياضية قياس 16 و17 بوصة.

تقدم تيبو بـ 6 وسائد وستائر هوائية، نظام الثبات الإليكتروني ESP، إلى جانب أنظمة الفرامل المساعدة التقليدية الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإليكتروني للفرامل EBD، وسائد وستائر هوائية، نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات، حساسات ركن خلفية معززة بكاميرا.

فيات تيبو زودت بمجموعة من الكماليات من ضمنها، شاشة وسطية تعمل باللمس قياس 8 بوصة يمكن ربطها بالهواتف الذكية عبر البلوتوث ومخرج AUX، مكيف هواء أوتوماتيكي، خاصية شحن الهواتف الذكية لاسلكياً، فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، زر لتشغيل السيارة بدون مفتاح.

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