أزمة الشواحن الصينية.. شعبة السيارات تجتمع بمسؤولين بـ "الكهرباء"

كتب - محمد جمال:

أكد مصدر مسؤول في شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن وزارة الكهرباء حددت، اليوم الأربعاء، موعدًا لعقد اجتماع لمناقشة تداعيات قرار وقف عمل شواحن البروتوكول الصينى للسيارات الكهربائية.

وكانت تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك EgyptERA أوقف في 15 أبريل الجاري مد شواحن البروتوكول الصيني بالتيار الكهربائي، وذلك على خلفية قرار الحكومة باعتماد البروتوكول الأوروبي فقط بالسوق المصري.

وقال المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه يتوقع أن تكون مخرجات إيجابية، إذ لتضرر الآلاف من مالكي السيارات الكهربائية وخاصة أن ما يقرب من 80%من السيارات الكهربائية في مصر تتوافق مع البروتوكول الصيني.

يذكر أن العديد من الشركات المشغلة لمحطات شحن الكهرباء بالشوارع والطرق المصرية، توفر خدمة شواحن البروتوكول الصيني GB/T وأيضًا البروتوكول الأوروبي CCS2.

وفي تصريحات سابقة لمصراوي أكد مصدر مسؤول بشركة إيكاروس إليكتريك، المتخصصة في محطات الشحن الكهربائية، أن هناك قطعة جديدة متوفرة adapter تنهي هذه الأزمة، ودورها تحويل شحن السيارات الكهربائية من بروتوكول الشحن الصيني إلى الأوروبي، وتتراوح أسعاره بين 45 إلى 50 ألف جنيه.

يشار إلى أن شواحن البروتوكول الأوروبي توفر خدمة الشحن السريع فقط للسيارات بسعر 3.75 جنيه للكيلو واط، بينما توفر شواحن البروتوكول الصيني خدمة الشحن البطيئ بـ1.75 جنيه للكيلو واط والشحن السريع بنفس سعر الأوروبي.

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