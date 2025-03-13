أرخص سيارة تقدمها ستروين بمصر بعد خروج سي إليزيه من السوق

كتب - محمد جمال:

قبل أيام، أكد مصدر مسؤول في مجموعة القصراوي للسيارات، وكلاء علامات جيتور وجولدن دراجون الصينيتين، وستروين الفرنسية خروج السيارة ستروين سي إليزيه رسميًا من السوق المحلي.

وغابت ستروين سي إليزيه سيدان العائلية المصنفة كأرخص طرازات العلامة، عن قوائم أسعار العلامة الفرنسية لأكثر من 10 أشهر.

ومع غياب ستروين سي إليزيه عن سوق الزيرو لفترة تقترب من العام، يبحث العديد من المقبلين على الشراء بسوق السيارات المصري عن أرخص طرازات العلامة الفرنسية بالسوق المحلي.

تصنف ستروين C3 الهاتشباك أرخص طرازات العلامة بمصر خلال الفترة الحالية، وتبدأ أسعارها من مليون 55 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 190 ألف جنيه للفئة الثانية الأعلى تجهيزًا.

في التقرير التالي نستعرض أهم مواصفاتها وأحدث أسعارها:

أبعاد ستروين C3

قدمت ستروين C3 الهاتشباك بطول 3.99 متر من ضمنه 2.53 متر لقاعدة العجلات بجانب عرض 1.48 متر وارتفاع 1.49 متر.

منظومة القوة والحركة بستروين C3

انطلقت C3 بمحرك 3 سلندر سعة 1200 سي سي موزعة على 3 أسطوانات بقوة 110 حصان وعزم 205 نيوتن.متر مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

الأمان بستروين C3

كما زودت بوسائل أمان قياسية تتضمن ABS وEBD والتحكم الإلكتروني في الثبات ESP ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات فضلا عن تنبيه السائق عند الإرهاق ومراقبة ضغط الإطارات والتعرف على سرعات الطريق مع تنبيه للسائق من الإرهاق ومن مغادرة الحارة المرورية وحساسات ركن خلفية ووسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية.

تجهيزات ستروين C3

اعتمدت فئة ستروين C3 القياسية على جنوط قياس 15 بوصة وجهزت بإضاءة أمامية LED ومرايا جانبية كهربائية وشاشة وسطية قياس 7 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو وبلوتوث فضلاً عن تكييف أوتوماتيك ومثبت سرعة وكسوة جلدية لعجلة القيادة وتبطيل تلقائي للمحرك عند التوقف القصير.

بينما تزيد الفئة الثانية بجنوط 16 بوصة ثنائية اللون ومرايا جانبة كهربائية الطي وحساسات للإضاءة والمطر مع كاميرا خلفية وتطعيمات خشبية من الداخل ومفتاح ذكي.

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