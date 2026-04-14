شنغهاي - (أ ب):

قال نائب رئيس شركة "تسلا" الأمريكية، وانج هاو، الثلاثاء، أنه يعتقد أن عمليات مصنع الشركة في شنغهاي سوف تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه تحقيق الإنتاج الضخم للروبوتات الشبيهة بالبشر، في ظل توجه شركة السيارات الكهربائية الأمريكية العملاقة نحو مجال الروبوتات.

وأضاف وانج أن مصانع شنغهاي في الصين، شأنها شأن مصانع تسلا الأخرى، ستساهم في هذا التوجه بعد دخول الشركة عصر الروبوتات.

وأوضح وانج، الذي يشغل أيضا منصب رئيس شركة "تسلا الصين"، للصحفيين، خلال جولة نظمتها الحكومة في أحد مصانع الشركة في شنغهاي، أن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، أشار سابقا إلى أن الإنتاج على نطاق واسع يمثل تحديا رئيسيا في تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر.

وقال وانج إنه يعتقد أن ذراع التصنيع في شنغهاي "يمثل مفتاحا ذهبيا لحل هذا التحدي"، لكنه لم يحدد كيف ستدعم هذه العمليات أعمال الشركة في مجال الروبوتات.

