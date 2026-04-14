تسلا: الروبوتات البشرية ستنطلق من مصانعنا في الصين ودول أخرى

كتب : مصراوي

02:54 م 14/04/2026

روبوتات تسلا الشبيهة بالبشر

شنغهاي - (أ ب):

قال نائب رئيس شركة "تسلا" الأمريكية، وانج هاو، الثلاثاء، أنه يعتقد أن عمليات مصنع الشركة في شنغهاي سوف تساعد في التغلب على التحديات التي تواجه تحقيق الإنتاج الضخم للروبوتات الشبيهة بالبشر، في ظل توجه شركة السيارات الكهربائية الأمريكية العملاقة نحو مجال الروبوتات.

وأضاف وانج أن مصانع شنغهاي في الصين، شأنها شأن مصانع تسلا الأخرى، ستساهم في هذا التوجه بعد دخول الشركة عصر الروبوتات.

وأوضح وانج، الذي يشغل أيضا منصب رئيس شركة "تسلا الصين"، للصحفيين، خلال جولة نظمتها الحكومة في أحد مصانع الشركة في شنغهاي، أن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، أشار سابقا إلى أن الإنتاج على نطاق واسع يمثل تحديا رئيسيا في تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر.

وقال وانج إنه يعتقد أن ذراع التصنيع في شنغهاي "يمثل مفتاحا ذهبيا لحل هذا التحدي"، لكنه لم يحدد كيف ستدعم هذه العمليات أعمال الشركة في مجال الروبوتات.

اقرأ أيضًا:

موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر| ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"

بدءًا من اليوم.. زيوت التعاون للسيارات بأسعار جديدة في السوق المصري

تقنية جديدة من شيري تتيح للسيارة ركن نفسها والعودة لسائقها عند استدعائها

فيديو قد يعجبك



"صباح الفل".. فرنش مونتانا يتحدث باللهجة المصرية في حفله مع تامر حسني
زووم

"صباح الفل".. فرنش مونتانا يتحدث باللهجة المصرية في حفله مع تامر حسني
"صافي القياس".. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة؟
أخبار مصر

"صافي القياس".. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة؟
صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
أخبار البنوك

صندوق النقد يقلص توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.2% و4.7% للعام الحالي والمقبل
احذر ضباب الدماغ.. عادات يومية تسبب التشوش الذهني وهكذا تتخلص منه
نصائح طبية

احذر ضباب الدماغ.. عادات يومية تسبب التشوش الذهني وهكذا تتخلص منه
11 يومًا في 4 دول.. ماذا نعرف عن جولة البابا ليو في أفريقيا؟ (صور- فيديو)
شئون عربية و دولية

11 يومًا في 4 دول.. ماذا نعرف عن جولة البابا ليو في أفريقيا؟ (صور- فيديو)

بالخطوات والتكلفة والعائد.. كيف تحول سطح منزلك لمحطة كهرباء وتبيع التيار للشركة عبر "صافي القياس"؟
5 عوامل تتحكم في المستقبل .. مؤسسات وبنوك دولية تعدل توقعاتها لسعر الفائدة في مصر
ضربة كبيرة للاحتلال.. إيطاليا تعلق اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل
موجة غلاء تضرب زيوت السيارات بمصر.. ومسؤول: "أمر طبيعي وقد تزيد مجددا"