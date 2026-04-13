كوبرا تطلق سيارتها Raval الكهربائية الرياضية الصغيرة في الأسواق.. صور

كتب : مصراوي

11:03 ص 13/04/2026 تعديل في 11:03 ص
برشلونة - (د ب أ):

أعلنت شركة كوبرا عن إطلاق سيارتها Raval الكهربائية، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية الصغيرة.

أبعاد ومقاسات كوبرا Raval

وأوضحت كوبرا التابعة لشركة سيات الإسبانية أن سيارتها Raval الجديدة تأتي بطول يبلغ 4 أمتار، مع تصميم داخلي وخارجي رياضي مستوحى من سيارات فورمولا E، كما أنها تتمتع بتجهيزات متقدمة، والتي عادة ما توجد في فئات أعلى، مع أداء ديناميكي متميز.

نظام دفع كوبرا Raval

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة على سواعد محركات بقوة تتراوح من 116 حصانا إلى 226 حصانا، وتتسارع من 0 إلى 100 كلم/س في أقل من 7 ثوانٍ، مع ميزات مثل قفل المحور الأمامي لتعزيز الاستقرار في المنعطفات.

المسافة التي تقطعها كوبرا Raval قبل الحاجة للشحن

وتتوفر للسيارة Raval الكهربائية بطارية سعة37 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 300 كلم أو بطارية سعة52 كيلووات/ساعة بمدى قيادة يصل إلى 450 كلم.

