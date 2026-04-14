بينها تويوتا ونيسان وكيا.. مزاد علني لبيع سيارات تابعة لمطار القاهرة

كتب : رأفت العربي

03:24 م 14/04/2026 تعديل في 03:24 م

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن تنظيم مزاد علني كبير لبيع عدد من "لوطات" السيارات الملاكي والنقل المستعملة التابعة لمهمل ومتروك جمارك مطار القاهرة وجمارك السويس.

وأوضحت الإدارة المركزية للمبيعات، المشرف على عملية البيع، أن جلسة المزاد ستعقد في تمام الساعة 12 ظهرًا يوم 23 أبريل الجاري، وذلك بقاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ما السيارات المطروحة للبيع بمزاد جمارك مطار القاهرة؟

ويضم المزاد مجموعة من سيارات الملاكي والنقل أبرزها (بورش - مرسيدس - فورد - أودي - - تويوتا - نيسان - كيا - هامر - لاندروفر - كرايسلر - رانج روفر - هيونداى - GMC - بنتلي - ايسوزو).

شروط الاشتراك في مزاد سيارات مطار القاهرة

وأشارت الهيئة إلى أن الاشتراك في المزاد يتطلب شراء كراسة الشروط والمواصفات مقابل 400 جنيه، وهي متاحة بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس، برج رقم 2.

كما يشترط لدخول جلسة المزاد سداد مبلغ تأمين قدره 50 ألف جنيه.

ونبهت اللجنة المشرفة على المزاد إلى أن البيع يتم دون عمولة، وأن المعاينة تعد أساس عملية الشراء، على أن يقوم من يرسو عليه العطاء بسداد 30% من قيمة الصفقة فور انتهاء جلسة المزاد، على أن يتم سداد باقي المبلغ خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.

ويسمح للأفراد بالمشاركة في المزاد باستخدام بطاقة الرقم القومي سارية، بينما يتعين على الشخصيات الاعتبارية تقديم البطاقة الضريبية.

