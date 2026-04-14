بنسبة 3.1%.. ارتفاع حالات الطلاق في مصر إلى 273 ألف حالة خلال 2024

كتب : أحمد العش

11:57 م 14/04/2026

ارتفاع حالات الطلاق

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا في عدد حالات الطلاق في مصر إلى 273,892 حالة خلال عام 2024، مقارنة بـ265,606 حالات في 2023، بنسبة زيادة بلغت 3.1%.

الطلاق في مصر يرتفع وسط تراجع نسبي في الريف

استحوذت المناطق الحضرية على النصيب الأكبر من حالات الطلاق بواقع 57.8%، مع زيادة سنوية قدرها 5.1%، مقابل نمو محدود في الريف بنسبة 0.5%.
وسجلت أعلى نسب الطلاق بين الرجال في الفئة العمرية من 35 إلى أقل من 40 عامًا، بينما تركزت بين النساء في الفئة من 25 إلى أقل من 30 عامًا، مع غلبة واضحة للحاصلين على التعليم المتوسط في معدلات الطلاق.

