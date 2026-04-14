أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاعًا في عدد حالات الطلاق في مصر إلى 273,892 حالة خلال عام 2024، مقارنة بـ265,606 حالات في 2023، بنسبة زيادة بلغت 3.1%.

الطلاق في مصر يرتفع وسط تراجع نسبي في الريف

استحوذت المناطق الحضرية على النصيب الأكبر من حالات الطلاق بواقع 57.8%، مع زيادة سنوية قدرها 5.1%، مقابل نمو محدود في الريف بنسبة 0.5%.

وسجلت أعلى نسب الطلاق بين الرجال في الفئة العمرية من 35 إلى أقل من 40 عامًا، بينما تركزت بين النساء في الفئة من 25 إلى أقل من 30 عامًا، مع غلبة واضحة للحاصلين على التعليم المتوسط في معدلات الطلاق.

