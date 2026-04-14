أُصيب 6 أشخاص بأعراض تسمم، مساء الثلاثاء، إثر استنشاق مبيد حشري داخل قرية بولاق التابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

إخطار أمني وتحرك الإسعاف

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الخارجة التخصصي 6 حالات تعاني إعياءً شديدًا وقيئًا وآلامًا حادة بالبطن.

وبالفحص، تبين إصابة عمرو ممدوح شواط، وكريم عبدالتواب أحمد، ورمضان مسامح شواط، وعمرو محمد عدلي، وكمال نادي محمد، ومصطفى ناجي عبدالله، بعد التعرض إلى مبيد حشري في قرية بولاق.

استقرار الحالات والتحقيقات

وجرى وضع المصابين تحت الملاحظة الدقيقة داخل مستشفى الخارجة التخصصي، فيما أكدت الفحوصات الأولية استقرار الحالات جميعها وعدم تسجيل وفيات، كما جرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

