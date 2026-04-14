إعلان

استنشقوا "مبيداً حشرياً".. تفاصيل إصابة 6 أشخاص في قرية بولاق بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

11:44 م 14/04/2026

نقل حالات تسمم بعد استنشاق مبيد حشري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أُصيب 6 أشخاص بأعراض تسمم، مساء الثلاثاء، إثر استنشاق مبيد حشري داخل قرية بولاق التابعة لمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، ما استدعى نقلهم إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

إخطار أمني وتحرك الإسعاف

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى الخارجة التخصصي 6 حالات تعاني إعياءً شديدًا وقيئًا وآلامًا حادة بالبطن.
وبالفحص، تبين إصابة عمرو ممدوح شواط، وكريم عبدالتواب أحمد، ورمضان مسامح شواط، وعمرو محمد عدلي، وكمال نادي محمد، ومصطفى ناجي عبدالله، بعد التعرض إلى مبيد حشري في قرية بولاق.

استقرار الحالات والتحقيقات

وجرى وضع المصابين تحت الملاحظة الدقيقة داخل مستشفى الخارجة التخصصي، فيما أكدت الفحوصات الأولية استقرار الحالات جميعها وعدم تسجيل وفيات، كما جرى تحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

