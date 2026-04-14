كشفت مصادر عسكرية عن نجاح القوات البحرية الأمريكية في اعتراض 6 سفن تجارية أثناء مغادرتها للمرافئ الإيرانية وإرغامها على التراجع، في مستهل تحركات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكسر قرار طهران بإغلاق الممر المائي الاستراتيجي ضمن تداعيات حرب إيران.

تفاصيل حصار مضيق هرمز والقدرات العسكرية المشاركة

وأفادت صحيفة "واشنطن بوست"، بأن القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن الإجراءات البحرية التي بدأت يوم الاثنين تزامنا مع التهدئة الهشة بين إيران وأمريكا، تعتمد على قوة بشرية قوامها 10000 جندي.

ويشارك في تنفيذ هذه المهمة ما يزيد عن 12 قطعة بحرية حربية تتمركز في مياه بحر العرب وخليج عُمان، مدعومة بأسراب من الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة لمراقبة الملاحة التجارية بشكل دقيق.

وتأتي هذه التطورات بعد أن تسببت حرب إيران في توقف تدفق نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية وذات النسبة من تجارة الغاز المسال التي كانت تعبر الممر المائي يوميا.

وأدى الارتفاع الحاد في كلفة الطاقة لزيادة الضغوط السياسية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء النزاع، خاصة بعد تعثر المباحثات التي استضافتها باكستان مؤخرا، مما عمق أزمة الثقة بين إيران وأمريكا.

استراتيجية "الشبكة" في خليج عُمان وأثرها على حرب إيران

وأوضح مسؤولون أمريكيون لصحيفة "واشنطن بوست" أن السفن الحربية لا تتواجد داخل الممر المائي نفسه أو قرب السواحل، نظرا لقيام القوات الإيرانية بزرع ألغام بحرية في المضيق منذ اندلاع الأعمال العدائية قبل 6 أسابيع.

ووصف أحد المسؤولين الخطة المتبعة بقوله: "شبكتنا هي خليج عُمان"، حيث تنتظر القوات اللحظة الملائمة لاعتراض السفن فور خروجها من المياه الضحلة والمضيق لتجبرها على العودة دون الحاجة لتصعيد قتالي مباشر.

وشدد المسؤولون على أن الحصار يطبق "إغلاقا تاما" على المنطقة، مستهدفا حصرا السفن التي تواجدت في الموانئ الإيرانية أو دخلت إليها بعد الموعد النهائي المحدد في الـ10 صباح الاثنين بتوقيت واشنطن.

ورغم إعلان قناة "برس تي في" الإيرانية عن عبور سفينتين للحصار، إلا أن بيانات تتبع الملاحة أكدت مغادرتهما قبل بدء سريان القرار الأمريكي.