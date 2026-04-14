شهدت قرية قوته التابعة لمركز الشواشنة بمحافظة الفيوم، واقعة محزنة بعد العثور على جثة مزارع في العقد الخامس من عمره، مشنوقاً داخل أرضه الزراعية في ظروف غامضة.

كان اللواء اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة مركز الشواشنة.

مدير أمن الفيوم إخطاراً من مأمور مركز شرطة الشواشنة، بالعثور على على شخص يدعى.. أشرف. م. م"، البالغ م 44 عاماً، فلاح معلقاً في إحدى الأشجار بقطعة أرض يمتلكها.

انتقل العميد محمود هيبة رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع غرب الفيوم، لموقع الحادث للوقوف على إبعاد الواقعة. وبفحص جثة المتوفى، تبين أنه يعمل مزارعاً، وهو رب أسرة مكونة من زوجة وخمسة أبناء.

وكشفت التحريات التي أجراها الرائد عمر بهجت رئيس مباحث قسم شرطة مركز الشواشنة، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن المزارع كان يعاني خلال الفترة الأخيرة من اضطرابات نفسية وتلقى على إثرها علاجاً طبياً، مما دفعه إلى الإقدام على إنهاء حياته نتيجة سوء حالته الصحية، وفشله فى العلاج، وقام رئيس نيابة أبشواى بإجراء معاينة تصويرية، بمنطقة الحادث وسط الأراضي الزراعية التي يمتلكها المتوفى.

وبعدها أمر بنقل الجثة من خلال سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى إبشواي المركزي، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وإعداد تقرير مفصل يوضح سبب الوفاة ووقتها

رأي دار الإفتاء المصرية في مسألة الانتحار

تؤكد دار الإفتاء المصرية دوماً في فتاواها المتعلقة بهذه الوقائع على مجموعة من النقاط الشرعية وهى

حرمة الفعل: فالانتحار حرامٌ شرعاً؛ وهو من كبائر الذنوب، لقوله تعالى: "وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا".

حكم المنتحر

كما أن المنتحر ليس كافراً (إلا إذا فعل ذلك استِحلالاً له)، بل هو مسلم عاصٍ ارتكب ذنباً عظيماً. لذا، يُغسّل ويُكفّن ويُصلى عليه ويُدفن في مقابر المسلمين كغيره.

تُفرق دار الإفتاء بين من أقدم على ذلك بكامل إرادته، وبين من كان يعاني من مرض نفسي "عقلي" أفقده الإدراك أو الاختيار؛ مؤكدة أن المرضى النفسيين الذين تسيطر عليهم الأفكار الانهزامية قد يكونون في حالة من فقدان الإرادة، وأمرهم في النهاية مفوض إلى الله تعالى.

وشددت دار الإفتاء على ضرورة رعاية المرضى النفسيين والوقوف بجانبهم، وعدم التنمر عليهم، مؤكدة أن حفظ النفس هو أحد المقاصد الخمسة الكبرى في الشريعة الإسلامية.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم النفسي للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية ، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.