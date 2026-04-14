أصيب "ر.م.م"، 43 عامًا، بإصابة بالغة في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إثر مشاجرة أسرية مع نجله داخل حي المجاهدين بمدينة الخارجة، انتهت بتعرضه لطعنة نافذة بسكين في الجانب الأيمن من الصدر.

إخطار أمني وتحرك عاجل

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي، مصابًا بجرح نافذ واضطراب بدرجة الوعي.

انتقلت سيارة الإسعاف، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى الخارجة التخصصي قبل تحويله سريعًا إلى مستشفى أسيوط الجامعي لسوء حالته الصحية.

ضبط المتهم وبدء التحقيقات

وألقت قوات الشرطة القبض على نجل المصاب، فيما تواصل الأجهزة الأمنية فحص ملابسات الواقعة، وبدأت النيابة العامة مباشرة التحقيقات عقب تحرير المحضر اللازم.