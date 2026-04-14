إعلان

بالفيديو.. حريق ضخم داخل أحد مجمعات BYD لصناعة السيارات الكهربائية

كتب : أيمن صبري

05:09 م 14/04/2026 تعديل في 05:26 م

حريق داخل مصنع BYD في الصين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت شركة BYD الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، الثلاثاء، عن اندلاع حريق داخل مرآب سيارات تابع لها في مدينة شنتشن بجنوب الصين، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.

حريق بمجمع BYD في شنتشن الصينية

وذكرت الشركة الصينية، في بيان نقلته وكالة "رويترز" للأنباء، أن الحريق اندلع داخل جراج مخصص لوقوف السيارات داخل أحد مواقعها، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من السيطرة عليه في وقت قصير، دون أن يمتد إلى باقي المنشآت أو خطوط الإنتاج.

وأوضحت بي واي دي أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، بالتعاون مع السلطات المحلية، مشيرة إلى أنها لم ترصد حتى الآن أي تأثير مباشر على عملياتها الإنتاجية.

ويعد مجمع BYD في شنتشن من المراكز الحيوية للشركة، فهو يضم مرافق متكاملة تشمل مناطق لتجميع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى وحدات متخصصة في تطوير وإنتاج بطاريات الليثيوم، التي تعد من أبرز منتجات الشركة وأكثرها أهمية في سوق المركبات الكهربائية عالميًا.

سيارات BYD الكهربائية في الأسواق العالمية

وتعد بي واي دي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية والهجينة في العالم، كما تنتج الحافلات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، إلى جانب مكونات رئيسية مثل البطاريات وأشباه الموصلات المستخدمة في قطاع النقل والطاقة النظيفة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه صناعة السيارات الكهربائية نموًا متسارعًا عالميًا، وسط اهتمام متزايد بمعايير السلامة، خاصة فيما يتعلق بأنظمة البطاريات ومخاطر الحرائق المرتبطة بها.

السيارات الكهربائية مصنع BYD صناعة السيارات سيارات BYD الكهربائية

أحدث الموضوعات

هنا الزاهد تتألق بإطلالة "كاجوال" أوروبية في شوارع باريس
زووم

مُرحلًا من مستشفى العباسية.. إعادة المتهم بـ"مذبحة كرموز" إلى محبسه بالإسكندرية
أخبار المحافظات

سي إن إن: سفينة إيرانية إضافية عبرت مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
شئون عربية و دولية

تفوق على مبابي.. لامين يامال يسجل رقما قياسيا جديدا في دوري أبطال أوروبا
رياضة عربية وعالمية

بينها الإمارات.. أمريكا تهدد 3 دول بسبب معاملات إيران المصرفية
شئون عربية و دولية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

