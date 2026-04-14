أعلنت شركة BYD الصينية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، الثلاثاء، عن اندلاع حريق داخل مرآب سيارات تابع لها في مدينة شنتشن بجنوب الصين، مؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.

حريق بمجمع BYD في شنتشن الصينية

وذكرت الشركة الصينية، في بيان نقلته وكالة "رويترز" للأنباء، أن الحريق اندلع داخل جراج مخصص لوقوف السيارات داخل أحد مواقعها، قبل أن تتمكن فرق الطوارئ من السيطرة عليه في وقت قصير، دون أن يمتد إلى باقي المنشآت أو خطوط الإنتاج.

وأوضحت بي واي دي أن التحقيقات لا تزال جارية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، بالتعاون مع السلطات المحلية، مشيرة إلى أنها لم ترصد حتى الآن أي تأثير مباشر على عملياتها الإنتاجية.

ويعد مجمع BYD في شنتشن من المراكز الحيوية للشركة، فهو يضم مرافق متكاملة تشمل مناطق لتجميع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى وحدات متخصصة في تطوير وإنتاج بطاريات الليثيوم، التي تعد من أبرز منتجات الشركة وأكثرها أهمية في سوق المركبات الكهربائية عالميًا.

سيارات BYD الكهربائية في الأسواق العالمية

وتعد بي واي دي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية والهجينة في العالم، كما تنتج الحافلات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، إلى جانب مكونات رئيسية مثل البطاريات وأشباه الموصلات المستخدمة في قطاع النقل والطاقة النظيفة.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه صناعة السيارات الكهربائية نموًا متسارعًا عالميًا، وسط اهتمام متزايد بمعايير السلامة، خاصة فيما يتعلق بأنظمة البطاريات ومخاطر الحرائق المرتبطة بها.

