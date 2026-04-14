شاركت الفنانة درة جمهورها صورًا جديدة من لحظات مختلفة في حياتها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت تفاعلًا واسعًا من متابعيها.

ونشرت درة الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالات متنوعة جمعت بين الكلاسيك والكاجوال، ونالت إعجاب جمهورها.

تعليقات الجمهور على الصور

وجاءت أبرز التعليقات كالتالي: "متألقة"، "تستاهلي كل خير"، "من نجاح لنجاح"، "منورة يا دودو"، "ما شاء الله"، "جميلة الجميلات"، "ملكة الشاشة بدون منازع".

أعمال درة في دراما رمضان 2026

وشاركت درة في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "علي كلاي"، بطولة الفنان أحمد العوضي، إلى جانب يارا السكري، عصام السقا، ومحمود البزاوي، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام.

مشاركة درة في فيلم "الست لما"

كما أعلنت درة انتهاء تصوير فيلم "الست لما"، الذي تشارك في بطولته مع النجمة يسرا، ويضم عددًا من النجوم، من بينهم ياسمين رئيس، وعمرو عبد الجليل، ورانيا منصور، ودنيا سامي، وانتصار، ورحاب الجمل، وأحمد صيام، والعمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.

