تبحث فئات كثيرة من المقبلين على الشراء اليوم عن الطرازات الـ7 راكب الجديدة المتوفرة بالسوق المحلي، وخاصة السيارات الاقتصادية الأرخص خلال الفترة الحالية.

ويسلط التقرير التالي الضوء على أرخص سيارتين بـ7 مقاعد جديدة بالسوق المصري وهما جيتور X70 Plus و ڤي چي ڤي U70 Pro وكلاهما ينتمي للقطاع الصيني، والفارق السعري بينهما 80 ألف جنيه.

مساحات وأبعاد جيتور X70 Plus و ڤي چي ڤي U70 Pro

توفر جيتور X70 Plus المجمعة محليًا سبعة مقاعد، الطول الكلي: 4749 ملم، العرض: 1900 ملم، الارتفاع: 1720 ملم، قاعدة العجلات: 2720 ملم، سعة خزان الوقود: 57 لترًا.

تتمتع ڤي چي ڤي U70 Pro الصينية الجديدة بأبعاد يبلغ طولها 4825 مم وعرضها 1870 مم، بينما يصل ارتفاعها الكلي إلى 1691 مم، وقاعدة عجلات بطول 2800 مم، وهي مزودة بعجلات رياضية بقياس 18 بوصة. كما تتمتع بمساحة تخزين واسعة تبلغ 1800 لتر عند طي المقاعد الخلفية.

أداء محركات جيتور X70 Plus و ڤي چي ڤي U70 Pro

تعتمد جيتور X70 Plus المجمعة محليًا على محرك 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني يولد قوة تبلغ 156 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر. ويتصل المحرك بناقل حركة DCT مزدوج القابض من 6 سرعات، يدفع العجلات الأمامية، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومترًا في الساعة.

تعمل U70 Pro بمحرك سعة 1500 سي سي مع شاحن توربيني، يولد قوة 156 حصانًا وعزم دوران أقصى يصل إلى 215 نيوتن متر، مع ناقل حركة ستيبترونيك من 6 سرعات.

وسائل الأمان في جيتور X70 Plus و ڤي چي ڤي U70 Pro

زودت جيتور X70 Plus المجمعة محليًا بأنظمة أمان متقدمة أبرزها مثل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، مراقبة ضغط الإطارات، التحكم الإلكتروني في الثبات والجر، مكابح يد كهربائية مع خاصية Auto Hold، إلى جانب نظام الكبح التلقائي، والتحذير من مغادرة المسار، ومراقبة النقطة العمياء، ونظام منع الانقلاب، ومثبت سرعة، نظام الدخول والتشغيل الذكي، كاميرات 360 درجة، حساسات خلفية، ومرايا جانبية كهربائية قابلة للضم.

أما من حيث السلامة، فتحتوي ڤي چي ڤي U70 Pro على العديد من الأنظمة المتطورة، مثل الوسائد الهوائية الأمامية والجانبية، وفرامل ABS المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام TPMS لمراقبة ضغط الإطارات، وحساسات ركن خلفية، كاميرا 360 درجة، مثبت سرعة، ونظام ARP للحماية من الانقلاب، بالإضافة إلى فرامل يد كهربائية EPB، وأنظمة HAC و DAC للمساعدة في صعود وهبوط المنحدرات.

تجهيزات جيتور X70 Plus و ڤي چي ڤي U70 Pro

تأتي جيتور X70 Plus بتكنولوجيا داخلية متطورة والتي تضم شاشة وسطية قياس 10.25 بوصة، وشاشة عدادات رقمية بالحجم ذاته، ونظام Bluetooth، وتوصيل الهواتف الذكية، و6 سماعات، إلى جانب مداخل USB، ومقاعد جلدية فاخرة، مع مقعد سائق كهربائي، ومسند يد بميزة التبريد والتسخين، وسقف بانورامي واسع، بالإضافة إلى زجاج ملون وغطاء صندوق الأمتعة كهربائي.

توفر U70 Pro مزايا مثل زر تشغيل وإيقاف المحرك، الدخول بدون مفتاح عبر بصمة الإصبع، شاشة معلومات بحجم 10.25 بوصة، ونظام صوتي محيطي، إلى جانب تكييف أوتوماتيك، فتحة سقف بانورامية، ومقعد سائق قابل للتعديل كهربائيًا في 6 اتجاهات.

أسعار جيتور X70 Plus و ڤي چي ڤي U70 Pro

تقدم جيتور X70 Plus المجمعة محليا سباعية المقاعد بسعر رسمي يبلغ 1.130.000 مليون جنيه.

تتوفر U70 Pro المجهزة بسبع مقاعد، كأرخص سيارة 7 راكب في مصر وهي متاحة بفئة واحدة فقط سعرها الرسمي مليون و50 ألف جنيه.

