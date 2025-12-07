نيسان صني أكثر سيارة ركوب رخصت خلال نوفمبر

بأقل من 750 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس أوفر في مصر

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر نوفمبر 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ترخيصها 59362 مركبة "زيرو"بنسبة ارتفاع 4%عن الشهر السابق . وجاءت عدد المركبات التى تم ترخيصها 1765 مركبه موديل 2022 و 1102مركبه موديل 2023 و1975 مركبه موديل 2024 و21616 مركبه موديل 2025 و32904 مركبه موديل 2026.

وبحسب التقرير، إحتلت نيسان المركز الأول في سيارات الملاكي 2607 سيارةمن بينها ( صنى 1878وسنترا 527 واكس تريل 107 وجوك 55 وباترول3سيارات ) وفي المركز الثاني هيونداى1451من بينها( النترا 459 سيارة وتوسان 507 سيارة والنترا ايه دى 185 سيارة) سيارة اما ام جى جاءت فى المركز الثالث 1440 من بينها (ام جى 5 فعدد سياراتها 479 سيارة وزد اس 427 سيارة وام جى one فعدد سياراتها 199 سيارة).

أما المركزالرابع جاءت شيرى 1401 سيارة من بينها (تيجو7 فعدد سياراتها394 سيارة وتيجو 4 برو 337 سيارة واريزو 5 فعدد سياراتها 331 سيارة) وفى المركز الخامس(المفاجأة )ساوست قفزت 3 مراكز فى شهر واحد حيث حققت 1129 سيارة من بينها (اس زيرو 5 حققت 485 سيارة واس زيرو 7 حققت 342 سيارة واس زيرو 6 حققت 238 سيارة).

المركز السادس كان من نصيب جيتور بـ 883سيارة وفى المركز السابع كيا 835 سيارة وفى المركز الثامن مرسيدس 766 سيارة وفى المركز التاسع بايك ( تقدم مركزين عن الشهر السابق )746سيارة وفى المركز العاشر سكودا 711سيارة وفى المركز الحادى عشر تويوتا 611 سيارة - وفى المركز الثانى عشر شانجان 575 سيارة والمركز الثالث عشر فولكس فاجن 544 سيارة وفى المركز الرابع عشر رينو 498 سيارة وفى المركز الخامس عشر شيفورولية 455سيارة.

