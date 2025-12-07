بأقل من 750 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس أوفر في مصر

بكين - (د ب أ):

كشفت شركة هونشي النقاب عن سيارتها GUOYA الفارهة الجديدة ضمن خط “Golden Sunflower” للفخامة الفائقة في الشرق الأوسط.

وأوضحت الشركة الصينية أن التصميم الخارجي للسيارة GUOYA الصالون يتمتع بشكل هندسي متقن المعالم يتجلى في الواجهة الأمامية والشعار الأمامي المائل بزاوية 5ر23 درجة يرمز إلى توازن الكون وعناصر إضاءة خلفية مستوحاة من أفق "تيان آن مِن" والكشافات التقليدية.

مقصورة داخلية فخمة

أما المقصورة الداخلية، فتتمتع بالفخامة وقدم مستوى رفيعا من الحِرَفية المستمدة من الفنون الصينية الكلاسيكية عبر استخدام تقنيات اللكر الفني، والمينا المجمّلة “Cloisonné”، والتطريزات الدقيقة، ضمن لغة تصميم فاخرة تجمع بين التراث والأناقة الحديثة.

وتشمل مزايا المقصورة الداخلية:

• جلد S-Nappa عالي الجودة بملمس أكثر نعومة.

• إعدادات مقاعد تصل إلى 24 وضعية أمامية و22 وضعية خلفية مع التدفئة والتهوية والتدليك.

• نظام تفاعل رباعي الأبعاد يترجم الموسيقى إلى إحساس حسي متناغم.

• نظام صوتي بقوة 3240 وات مع 32 مكبرا خضع للضبط بالتعاون مع موسيقيين عالميين.

كما تتيح هونشي مجموعة واسعة من خيارات الحِرَفية المخصصة، تشمل الطلاء ثنائي الألوان، والخطوط الجانبية المرسومة يدويًا، والتطريزات الخاصة، ومفاتيح مزخرفة بتقنية اللكر الفني، بما يتيح للعميل تصميم تجربة فريدة تليق بذوقه الشخصي.

أداء قوي وتجربة قيادة هادئة

وتعتمد السيارة GUOYA الفارهة الجديدة على سواعد محرك V8 بقوة تبلغ 430 كيلووات/576 حصان، مع عزم دوران يبلغ 800 نيوتن متر، مع بنية شاحن توربيني مزدوج (HOT-V) في مركز المحرك، مما يعزز الاستجابة الديناميكية والهدوء داخل المقصورة.

ويُسهم الهيكل خفيف الوزن وتقنيات العزل الصوتي والاهتزازي (NVH) في تحقيق تجربة قيادة سلسة تليق بفئة الفخامة الفائقة.