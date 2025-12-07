59 ألف و 362 مركبة "زيرو" تنضم للشوارع المصرية خلال نوفمبر الماضي

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر نوفمبر 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ترخيصها 59362 مركبة "زيرو"بنسبة ارتفاع 4%عن الشهر السابق . وجاءت عدد المركبات التى تم ترخيصها 1765 مركبه موديل 2022 و 1102مركبه موديل 2023 و1975 مركبه موديل 2024 و21616 مركبه موديل 2025 و32904 مركبه موديل 2026

الملاكى

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19411سيارة ملاكي بنسبة بانخفاض بلغ -0.4%عن الشهر السابق وجاءت الارقام 174 سيارة موديل 2022 و376 سيارة موديل 2023 و569 سيارة موديل 2024 و2995 سيارة موديل 2025 و15297 سيارة موديل 2026 .

الدراجات النارية

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 34548 بإرتفاع 0.9%عن الشهر السابق وجاءت ارقام التراخيص 1431 دراجه نارية موديل 2022 و659 دراجه نارية موديل 2023و 1287 دراجه نارية موديل 2024و17622 دراجه نارية موديل 2025 و13549 دراجه نارية موديل 2026.

نقل

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 3254 سيارة بارتفاع 28.4% عن الشهر السابق وجاءت بيانات التراخيص ان 47 سيارة نقل موديل 2022 و46 سيارة نقل موديل2023و89 سيارة نقل موديل2024و581 سيارة نقل موديل2024و2491 سيارة نقل موديل2026.

