بأقل من 750 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس أوفر في مصر

تقدم جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، السيارة تيجو 8 الـSUV العائلية خلال شهر ديسمبر الجاري بتخفيض يصل إلى 55 ألف جنيه.

تقدم الفئة Comfort الأولى من شيري تيجو 8 بسعر رسمي 1.095.000 جنيه ، و الفئة Luxury خماسية المقاعد 1.155.000 جنيه، أما الفئة Luxury سباعية المقاعد الأعلى تجهيزًا سعرها 1.195.000 جنيه.

الأبعاد

تأتي شيري تيجو 8 المجمعة محليًا بطول 4.700 مم، عرض 1.860 مم، 1.746 مم للارتفاع، قاعدة عجلات بطول 2.710 مم، تقدم بعجلات رياضية قياس 18 بوصة.

المحرك

تعتمد شيري تيجو 8 الجديدة على محرك تربو سعة 1500 سي سي بقوة 145 حصان وعزم أقصى 210 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة بالدقيقة.

يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 6 نقلات، وتستهلك السيارة في المتوسط 7.4 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 190 كم/س.

أنظمة السلامة والأمان

زودت شيري تيجو 8، بعدد من أنظمة السلامة والأمان في مقدمتها 6 وسائد هوائية نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، برنامج توزيع قوة الفرامل إلكترونيا EBD، نظام الفرامل المساعدة BA، نظام الثبات الإليكتروني للفرامل ESP.

تمتلك السيارة أيضًا نظام HDC للحفاظ على ثبات السيارة في حاله الهبوط من المنحدرات، كما زودت السيارة بنظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات ، التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، كاميرا بزاوية 360 درجة.

التجهيزات

سيارة شيري، زودت بشاشة تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم خاصية توصيل الهواتف الذكية لاسلكيا، تكييف هواء ثنائي المناطق مع فتحات تهوية للمقاعد الخلفية، مقعد كهربائي للسائق يمكن التحكم به في 6 اتجاهات مختلفة، خاصية تسخين المقاعد الأمامية، إضاءة داخلية من 7 ألوان مختلفة.

