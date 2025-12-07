إعلان

لوسيد Gravity Touring الكهربائية تنطلق رسميًا بقوة تقارب 900 حصان

كتب : مصراوي

12:14 م 07/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    لوسيد Gravity Touring الكهربائية الجديدة
  • عرض 7 صورة
    لوسيد Gravity Touring الكهربائية الجديدة
  • عرض 7 صورة
    لوسيد Gravity Touring الكهربائية الجديدة
  • عرض 7 صورة
    لوسيد Gravity Touring الكهربائية الجديدة
  • عرض 7 صورة
    لوسيد Gravity Touring الكهربائية الجديدة
  • عرض 7 صورة
    لوسيد Gravity Touring الكهربائية الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت شركة لوسيد موتورز عن إطلاق سيارتها Gravity Touring الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض (SUV).

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Gravity Touring الكهربائية الجديدة تتوفر بقوة 418 كيلووات/568 حصان، وتتسارع من صفر إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2ر4 ثانية، مع مدى سير يبلغ545 كلم.

وتتوفر السيارة Gravity Touring أيضا بنسخة بقوة 617 كيلووات/839 حصان، مع مدى سير يصل إلى748 كلم.

وتوفر كلا النسختين خيار سبعة مقاعد ومساحات تخزين ضخمة.

لوسيد Gravity Touring السيارات الكهربائية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تعطل استمارة "الإعدادية" يربك الطلاب.. وأولياء الأمور يطالبون بتدخل عاجل
ما هي شروط وموانع الحصول على الدعم النقدي "تكافل وكرامة"؟
استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟