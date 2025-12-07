بأقل من 750 ألف جنيه.. أرخص سيارة كروس أوفر في مصر

واشنطن - (د ب أ):

أعلنت شركة لوسيد موتورز عن إطلاق سيارتها Gravity Touring الكهربائية الجديدة، التي تنتمي إلى فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض (SUV).

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارتها Gravity Touring الكهربائية الجديدة تتوفر بقوة 418 كيلووات/568 حصان، وتتسارع من صفر إلى 100 كلم/ساعة في غضون 2ر4 ثانية، مع مدى سير يبلغ545 كلم.

وتتوفر السيارة Gravity Touring أيضا بنسخة بقوة 617 كيلووات/839 حصان، مع مدى سير يصل إلى748 كلم.

وتوفر كلا النسختين خيار سبعة مقاعد ومساحات تخزين ضخمة.