أبو ظبي - (د ب أ):

فاز البريطاني، لاندو نوريس، سائق مكلارين ببطولة العالم للسائقين لأول مرة في مسيرته، ليحرم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول من التتويج باللقب الخامس على التوالي .

انتزع نوريس اللقب بعد حلوله ثالثا في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى في الجولة الختامية من الموسم الجاري، أمامه زميله في الفريق، السائق الأسترالي، أوسكار بياستري، في المركز الثاني.

أما فيرستابن، الذي بدأ من مركز الانطلاق، فقد فاز بسباق جائزة أبو ظبي الكبرى المكون من 58 لفة.

وتنافس الثلاثي، نوريس وفيرستابن وبياستري على اللقب في هذه الجولة، وضمن البريطاني اللقب بتواجده على منصة التتويج ضمن الثلاثة الأوائل.

انطلق فيرستابن من المركز الأول، بينما حلّ نوريس، سائق مكلارين، في الصف الأمامي بجانبه، بينما حلّ زميله بياستري ثالثًا على خط الانطلاق في مضمار "مرسى ياس".

كان نوريس متقدمًا بفارق 12 نقطة على فيرستابن، و16 نقطة على بياستري قبل سباق اليوم الأحد.

وكان فيرستابن يحتاج للفوز باللقب للمرة الخامسة على التوالي على أن ينهي نوريس السباق في المركز الرابع أو ما بعده، بينما ضاعت آمال بياستري أيضا في الفوز باللقب والتي كانت تتوقف على فوزه بسباق جائزة أبو ظبي، مع عدم تواجد نوريس ضمن الخمسة الأوائل.

وبفوزه في أبو ظبي، حقق فيرستابن الفوز في 8 سباقات هذا الموسم مقابل 7 سباقات لكل من نوريس وبياستري، ولحق النجم الهولندي بكل السائقين الذين فازوا بهذا السباق بعد البدء من مركز الانطلاق منذ عام 2015.