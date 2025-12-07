أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر نوفمبر 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها وتم ترخيصها 59362 مركبة "زيرو"بنسبة ارتفاع 4%عن الشهر السابق .

وجاءت عدد المركبات التى تم ترخيصها 1765 مركبه موديل 2022 و 1102مركبه موديل 2023 و1975 مركبه موديل 2024 و21616 مركبه موديل 2025 و32904 مركبه موديل 2026.

وبحسب التقرير، تربعت شيفرولية القمة فى عدد المركبات العام حيث بلغت 2804 مركبه وفي المركز الثانى نيسان 2692 مركبه وفى المركز الثالث هيونداى 1452 مركبه وفى المركز الرابع إم جى 1440مركبة وفى المركز الخامس شيرى 1401مركبة وفي المركز السادس ساوست 1129 وفي المركز السابع تويوتا 962 مركبة وفي المركز الثامن جيتور 883مركبة.

وفي المركز التاسع مرسيدس 851 وفي المركز العاشر كيا 835 مركبة وفى مركز الحادى عشر بايك 746 مركبه فى مركز الثانى عشر سكودا 711 مركبة فى المركز الثالث عشر شانجان 575مركبة فى المركز الرابع عشر فولكس فاجن 544 مركبة وفى المركز الخامس عشر رينو 505 مركبة.

اقرأ ايضاً

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

بعد تجاوزه 200 ألف جنيه| سيارات مستعملة بديلة لـ"التوكتوك" تصلح لنقل الركاب

بعد بدء خطة الاستبدال بالجيزة.. أسعار ومواصفات "بجاج كيوت" بديل التوك توك