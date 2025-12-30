رحلة الهبوط.. شيري أريزو 5 المحلية تفقد 10 آلاف جنيه في 2025

شهد سوق السيارات المصري خلال عام 2025 الذي ينتهي بعد ساعات قليلة، تراجع أسعار العشرات من السيارات الجديدة عدة مرات على مدار العام وبشكل غير مسبوق.

ويبرز حجم التغيير الذي طرأ على خريطة الأسعار بسبب موجات التخفيضات المتتالية، عند مقارنة سعر السيارة في الفترة ما بين يناير وديسمبر من العام الجاري.

ويرجع انخفاض الأسعار، بحسب محللين، إلى تراجع واستقرار أسعار النقد الأجنبي مقابل الجنيه، وزيادة العرض مقارنة بالطلب ودخول طرازات جديدة إلى التصنيع المحلي.

وتعد شيري أريزو 5 التي تصنف أرخص سيارة في عائلة شيري الصينية بمصر، واحدة من الموديلات التي تراجعت أسعارها خلال العام الجاري، حيث انخفضت بنحو 10.000 جنيه.

كانت شيري أريزو 5 موديل 2025 المجمعة محليًا تقدم في يناير الماضي بأسعار تبدأ من 665 ألفا جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 715 ألفا جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 745 ألفا جنيه.

في ديسمبر، وبالرغم من تقديم موديل 2026 من السيارة فقد تراجع سعرها بقيمة ثابتة 10.000 جنيه، وأصبح سعرها يبدأ من 655.000 جنيه للفئة الأولى، و705.000 جنيه للثانية، بينما الفئة الأعلى تجهيزًا تباع بـ735.000 جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على محرك سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان وعزم دوران 141 نيوتن متر عند 3800 دورة. وتمتلك الفئة القياسية ناقل حركة يدوي، بينما تأتي الفئتان الثانية والثالثة بناقل حركة أوتوماتيك من نوع متغير مستمر.

السيارة تم بناؤها على قاعدة عجلات بطول 2650 مم، مع خلوص أرضي يقدر بـ 120 مم، إلى جانب سعة تخزين خلفية تصل إلى 430 لترًا، لتناسب الاستخدامات اليومية.

وتتوفر السيارة بأنظمة أمان أساسية تشمل وسادتين هوائيتين في الأمام، ونظام منع انغلاق الفرامل، وتوزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وحساسات ركن خلفية، إضافة إلى نظام تثبيت مقاعد الأطفال وتنبيه عند تجاوز السرعة. أما الفئة الأعلى، فتضاف إليها كاميرا خلفية للمساعدة أثناء عملية الركن.

تتضمن التجهيزات الخارجية مصابيح أمامية من فئة هالوجين، وفوانيس خلفية، وإضاءة نهارية من فئة ليد، مع مرايا كهربائية مزودة بإشارات جانبية.

كما تنفرد فئة التجهيز الأعلى بوجود فتحة سقف، ومرايا قابلة للطي والتسخين. وفي المقصورة الداخلية، تضم جميع الفئات عجلة قيادة مغطاة بالجلد.