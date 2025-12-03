منظمة أوروبية تختبر "بجاج كيوت" في حوادث الطرق.. هل نجحت؟

"الفتيس و15 ألف جنيه" يفصلان شيري أريزو 5 عن أرخص سيارة سيدان في مصر

خضعت المركبة الصغيرة رباعية الإطارات "بجاج كيوت" في عام 2016 لاختبارات محاكاة حوادث الطرق ضمن برنامج Euro NCAP الأوروبي لتقييم معايير السلامة في السيارات الجديدة.

وأعلنت المنظمة بعد انتهاء الاختبارات أن "بجاج كيوت" أظهرت أداءً ضعيفًا جدًا، مع مخاطر كبيرة للإصابات التي تهدد حياة الركاب عند الاصطدام الأمامي أو الجانبي بسرعة تتجاوز 50 كيلومترًا بالساعة.

وأوضحت "Euro NCAP" أن الاصطدام أدى إلى تلامس رأس الدمية التي تحاكي السائق مع عجلة القيادة، مع حركة الجسد للخلف وللأعلى، ما يشير إلى احتمال مرتفع للإصابة الخطيرة أو القاتلة.

وأضافت المنظمة أن صدر السائق لم يصطدم مباشرة بعجلة القيادة، إلا أن الأحمال المرتفعة على حزام الأمان أدت إلى قيم انضغاط للصدر تشير أيضًا إلى خطورة الإصابة.

أما فيما يتعلق بحماية الركبة والفخذ والحوض، فقد اعتبرت المنظمة أنها هامشية فقط، نظرًا لوجود هياكل خطرة في منطقة لوحة العدادات.

وفي ختام تقريرها، وجهت "Euro NCAP" نصائح صريحة لشركة باجاج بإعادة تصميم بعض أجزاء السيارة لتقليل المخاطر وتحسين حماية الركاب.

