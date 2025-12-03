كيا EV5 الكهربائية تقترب من السوق المصري لأول مرة.. ماذا نعرف عنها؟

باريس - (د ب أ):

تستعد شركة رينو الفرنسية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، لإطلاق أيقونتها Clio الجديدة مطلع عام 2026 المقبل، لتشعل نار المنافسة مع أوبل Corsa وفولكس فاجن Polo.

ومن المتوقع أن تقدم الشركة الفرنسية سيارتها الجديدة في أسواق دول الاتحاد الأوربي بأسعار تبدأ من من 19 ألف و900 يورو (مليون و104 آلاف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن الجيل السادس من سيارتها Clio الصغيرة يأتي بطول أكبر من الجيل السابق؛ حيث يبلغ طول السيارة الجديدة 4.12 متر بدلا من 4.5 متر، كما تتمتع السيارة بمقدمة أكثر جرأة وشراسة، مع مؤخرة جذابة بفضل المصابيح الخلفية المتفردة.

وتتمتع المقصورة الداخلية بقمرة قيادة رقمية، والتي تدعم برامج جوجل للملاحة والمعلومات والترفيه.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة Clio الصغيرة في الموديل الأساسي على سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر وبقوة 85 كيلووات/115 حصان.

كما تتوفر السيارة الصغيرة بنسخة هجينة بالكامل، والتي تتألف من محرك بنزين ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 118 كيلووات/160 حصان.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة Clio الهجينة بسرعة قصوى تبلغ 180 كلم/س، بينما يبلغ معدل الاستهلاك 3.9 لتر/100 كلم.

وتتوفر للنسخة الهجينة بطارية بسعة 1.4كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل حسابيا إلى 1000 كلم/س.

