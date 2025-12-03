مع طرح موديل 2026.. تراجع أسعار KGM توريس الجديدة حتى 100 ألف جنيه

في مصر| رينو تاليانت الفرنسية أرخص من نيسان صني اليابانية.. أيهما تشتري؟

ألفا روميو جوليا موديل 2026 تنطلق رسميًا في مصر.. مواصفات تفصيلية

كشفت شركة عربيات إيجيبت، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "كي جي إم" KGM الكورية الجنوبية في مصر، عن موديل 2026 من السيارة "توريس" Torres الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية.

وكشفت أسعار الموديل الجديد، عن تراجع توريس الرياضية بقيم تراوحت بين 76.000 جنيه وحتى 100.000 جنيه، وذلك بالمقارنة مع أسعار موديل 2025 السابق.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي للعلامة الكورية الجنوبية، أصبحت أسعار توريس الجديدة تبدأ من 1.449.000 جنيه بدلًا من 1.525.000 جنيه، والفئة الثانية جاءت بسعر 1.585.000 جنيه مقارنة بـ1.650.000 جنيه.

وسعرت الفئة الثالثة عند 1.715.000 جنيه 1.799.000 جنيه، تليها الفئة الرابعة التي تعرض بسعر 1.839.000 جنيه بدلًا من 1.940.000 جنيه؛ فيما غابت الفئة adventure plus 4X4 رباعية الدفع عن قائمة 2026.

تعتمد كي جي إم توريس على محرك رباعي الاسطوانات سعته 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، يولد قوة تبلغ 163 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 280 نيوتن متر.

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، يضمن انتقالاً سلساً للقوة وكفاءة في الأداء داخل المدن وخارجها.

وتمتلك توريس 2026 نظام الفرامل الذاتي في حالات الطوارئ، ورصد النقاط العمياء، ومساعد الحفاظ على المسار، والتنبيه عند مغادرة المسار، والوسائد والستائر الهوائية، نظام تثبيت السرعة التكيفي، مراقبة ضغط الإطارات ، والاضاءة التلقائية.

تشمل تجهيزات مقصورة توريس الجديدة نظام ترفيه مكون من شاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصة، شاشة تعمل باللمس قياس 8.0 بوصة للتحكم في المناخ ومجموعة عدادات رقمية.