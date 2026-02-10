التشكيل الكامل لحكومة مدبولي الجديدة 2026

كتب – أحمد العش:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقد اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري الجديد، بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

وأكد " بدوي" خلال الجلسة تلقيه كتابًا رسميًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن إجراء تعديل وزاري في عدد من الحقائب.

ويشمل التشكيل الكامل لحكومة مدبولي:

الدكتور حسين محمد أحمد عيسى، نائبًا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

الفريق مهندس كامل الوزير، وزيرًا للنقل.

الدكتور خالد عبد الغفار، وزيرًا للصحة.

الدكتورة منال عوض ميخائيل، وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة.

الدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج.

محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

راندا علي صالح وزيرًا للإسكان والمجتمعات العمرانية

رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات

الدكتور ضياء رشوان وزيرًا للإعلام

ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي

هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية

محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل

الدكتورة جيهان زكي وزيرًا للثقافة

أحمد رستم وزيرًا للتخطيط

حسن رداد السيد وزيرًا للعمل

جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة

خالد ماهر وزيرًا للصناعة.

الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع

اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية

أحمد كجوك، وزير المالية

سامح الحنفي، وزير الطيران المدني

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء

الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

المهندس كريم بدوي، وزير البترول

الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة

شريف فتحي، وزير السياحة والآثار

شريف فاروق، وزير التموين

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

الدكتور هاني سويلم، وزير الري



النواب الجدد الذين تم تعيينهم في التشكيل الجديد للحكومة 2026

وشمل التعديل الوزاري الجديد تعيين نوابًا جدد للوزراء وهم:

السفير أبو بكر صالح نائبًا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية.

وليد عبد القوي نائبًا لوزير الإسكان.

المهندس أحمد عمران نائبًا لوزير الإسكان للمرافق.

سمر محمود عبد الواحد، نائبًا لوزير الخارجية للتعاون الدولي.



