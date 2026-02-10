إعلان

غموض في "البحر اليوسفي".. انتشال جثة عامل بالمنيا

كتب : مصراوي

06:21 م 10/02/2026

غموض في "البحر اليوسفي".. انتشال جثة عامل بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمركز سمالوط شمالي محافظة المنيا، جثة عامل غرق بترعة البحر اليوسفي في ظروف غامضة، وذلك عقب تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا بعثور أهالي إحدى القرى على الجثمان وسط محاولات أولية لانتشاله.

انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من استخراج الجثة التي تبين أنها لشاب يدعى "عاصم م.أ"، يبلغ من العمر 30 عامًا ويعمل عاملًا، ليجري نقلها مباشرة إلى مشرحة مستشفى سمالوط، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق وكشف الملابسات.

انتشال جثة جثة عامل بحر اليوسف المنيا

