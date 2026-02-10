إعلان

استقالة ضياء رشوان من "الجبهة الوطنية" بعد تكليفه بوزارة الإعلام

كتب : مصراوي

06:07 م 10/02/2026

ضياء رشوان

كتب- عمرو صالح:
تقدم الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، باستقالته إلى د. عاصم الجزار رئيس حزب الجبهة؛ من منصبه نائبا لرئيس الحزب، بعد تكليفه رسميًا بتولي حقيبة وزارة الإعلام في التشكيل الوزاري الجديد الذي جرى الإعلان عنه.

وقال رشوان في نص خطاب الاستقالة الموجه لرئيس الحزب: نظرا لتشرفي بتكليف فخامة رئيس الجمهورية لي ضمن التشكيل الحكومي الجديد مسئولاً عن وزارة الإعلام، وحرصا على مقتضيات هذه المهمة من البقاء على مسافة واحدة من كل الأحزاب السياسية في مصر، فإنني أتقدم لسيادتكم باستقالتي من موقعي كنائب لرئيس الحزب ومن عضويته، متمنيا لكم ولكل الزميلات والزملاء أعضاء الحزب كل التوفيق في عملهم الحزبي.

من ناحيته قدم "الجزار" باسمه ونيابة عن كافة قيادات ونواب وأعضاء الحزب التهنئة للدكتور ضياء رشوان على ثقة الرئيس السيسي واختياره في موقعه الجديد؛ متمنيا له كل التوفيق والسداد فى المهمة الجديدة التى تحتاج إلى خبرته الإعلامية والسياسية الكبيرة.

ويُعد رشوان من الشخصيات البارزة في الحقل الإعلامي والسياسي، إذ شغل مناصب متعددة أبرزها رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وكان من مؤسسي حزب الجبهة الوطنية وشغل منصب نائب رئيس الحزب.

