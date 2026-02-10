إعلان

أبرز الملفات.. ماذا ينتظر وزير الصناعة والتجارة الجديد؟

كتب : مصراوي

06:16 م 10/02/2026

خالد هاشم وزير الصناعة

كتبت- دينا خالد:

ينتظر وزير التجارة والصناعة الجديد، المهندس خالد هاشم، العديد من الملفات التي تتعلق بوزارته، بعد تسلمه الحقيبة الوزراية في التعديل الوزاري الجديد.

وأعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تعيين خالد هاشم، وزيرا للصناعة والتجارة خلفا لكامل الوزير ضمن التعديل الوزاري الجديد بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

ويأتي هذا التعيين بعد إعادة تشكيل مهام الوزارات، فانفصلت وزارة الصناعة عن النقل، كما انفصت التجارة الخارجية عن وزارة الاستثمار، ليعود مسمى الوزارة كما كان قبل التعديل الوزاري السابق "وزارة الصناعة والتجارة الخارجية".

و خالد هاشم، أحد القيادات المصرية البارزة في قطاع الصناعة العالمي، وأحد أبرز الكفاءات الصناعية ليس على مستوى مصر فقط بل على المستوى العالمي، وله نشاط بارز في ملفات الصناعة والتجارة.

وتولى هاشم عده مناصب، أبرزها رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الأمريكية في مصر، رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الأمريكية في مصر.

وينتظر وزير التجارة والصناعة الجديد المهندس خالد هاشم، العديد من الملفات التي تتعلق بوزارته، بعد اختياره في التعديل الوزاري الجديد، منها ملف التنمية الصناعية والاهتمام بالمناطق الصناعية الحالية وإنشاء مناطق صناعية جديدة لتشجيع التصنيع المحلي والعمل على تعميق وتوطين الصناعة المحلية وتقليل حجم الواردات.

كما سينظر هاشم، ملف تخصيص أراضي صناعية للمصنعين واستكمال أعمال الإنتهاء من تراخيص وإنشاء هذه المصانع، ومواجهة قضية "تسقيع الأراضي الصناعية".

ومن الملفات المطروحة، ملف المصانع المتعثرة والعمل على حل مشكلات المصنعين ووضع تيسيرات للمصنعين تساهم في عودة نشاط المصانع المتوقفة.

