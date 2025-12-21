إعلان

لكزس تطلق سيارتها LBX Morizo RR الجديدة.. قوتها تتجاوز 300 حصان

كتب : مصراوي

11:41 ص 21/12/2025
طوكيو - (د ب أ):

أعلنت شركة لكزس عن إطلاق سيارتها LBX Morizo RR الجديدة، التي تنتمي لفئة الكروس أوفر المدمجة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن سيارتها LBX Morizo RR الجديدة تتألق بخطوط تصميمية واضحة توازن بين الأناقة والطابع الرياضي، وتقف على جنوط مقاس19 بوصة.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد الكروس أوفر على سواعد محرك تربو ثلاثي الأسطوانات بسعة 6ر1 لتر، والذي يولد قوة تبلغ309 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ400 نيوتن متر. وتتسارع السيارة من0 إلى 100 كلم/س في غضون 2ر5 ثانية.

وتنتقل القوة إلى العجلات الأربع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من8 سرعات، كما يتم الاعتماد على نظام الدفع الرباعي GR-Four، ما يضمن تماسكا عاليا واستجابة دقيقة في مختلف ظروف القيادة.

وتزدان المقصورة الداخلية بكسوات ألكانتارا، مع خياطة متباينة باللون الأحمر. وتشمل باقة التجهيزات شاشة ملتيميديا بحجم 8ر9 بوصة مع دعم Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيا، كما توفر السيارة لوحة عدادات رقمية بحجم 3ر12 بوصة، وشاشة Head-up، فضلا عن نظام صوتي فائق ومقاعد كهربائية مريحة.

LBX Morizo RR لكزس السيارات الجديدة

