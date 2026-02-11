إعلان

أمريكا.. السلطات تنشر صورا لـ"ملثم" أمام منزل نانسي جوثري قبل اختفائها

كتب : محمود الطوخي

12:16 ص 11/02/2026

السلطات تنشر صورا لـ''ملثم'' أمام منزل نانسي جوثر

كشف مكتب التحقيقات الاتحادي "FBI"، الثلاثاء، عن صور أولى لمسلح ملثم ظهر في مدخل منزل نانسي جوثري، والدة مقدمة برنامج "توداي" سافانا جوثري، في الليلة التي اختفت فيها قبل أكثر من أسبوع.

ونشر مدير المكتب الصور عبر منصة "إكس"، موضحا أن الفيديو استُعيد من "بيانات متبقية في الأنظمة الخلفية"، مشيرا إلى أن الصور أظهرت "عنصرا مسلحا يبدو أنه تلاعب بالكاميرا المثبتة في الباب الأمامي لمنزل نانسي جوثري صباح يوم اختفائها".

وأظهر مقطع الفيديو شخصا يحمل حقيبة ظهر ويرتدي قميصا طويل الأكمام وبنطالا، وهو يحاول إخفاء الكاميرا بقفاز قبل أن يستدير وينتزع بعض النباتات ويضعها أمام العدسة لحجب الرؤية.

ولم تحدد السلطات أي مشتبه بهم أو أشخاص مثيرين للاهتمام في القضية حتى الآن، كما لم يتضح ما إذا كانت نانسي جوثري لا تزال على قيد الحياة، في حين كثفت قوات إنفاذ القانون وأسرتها الدعوات للسكان لتقديم أي مساعدة ممكنة في عملية البحث.

أمريكا نانسي جوثري

