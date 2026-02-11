أمريكا.. السلطات تنشر صورا لـ"ملثم" أمام منزل نانسي جوثري قبل اختفائها

كشف مكتب التحقيقات الاتحادي "FBI"، الثلاثاء، عن صور أولى لمسلح ملثم ظهر في مدخل منزل نانسي جوثري، والدة مقدمة برنامج "توداي" سافانا جوثري، في الليلة التي اختفت فيها قبل أكثر من أسبوع.

ونشر مدير المكتب الصور عبر منصة "إكس"، موضحا أن الفيديو استُعيد من "بيانات متبقية في الأنظمة الخلفية"، مشيرا إلى أن الصور أظهرت "عنصرا مسلحا يبدو أنه تلاعب بالكاميرا المثبتة في الباب الأمامي لمنزل نانسي جوثري صباح يوم اختفائها".

وأظهر مقطع الفيديو شخصا يحمل حقيبة ظهر ويرتدي قميصا طويل الأكمام وبنطالا، وهو يحاول إخفاء الكاميرا بقفاز قبل أن يستدير وينتزع بعض النباتات ويضعها أمام العدسة لحجب الرؤية.

New video in the search for Nancy Guthrie: Over the last eight days, the FBI and the Pima County Sheriff’s Department have been working closely with our private sector partners to continue to recover any images or video footage from Nancy Guthrie’s home that may have been lost,… pic.twitter.com/XCEvkA5eJ6 — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) February 10, 2026

ولم تحدد السلطات أي مشتبه بهم أو أشخاص مثيرين للاهتمام في القضية حتى الآن، كما لم يتضح ما إذا كانت نانسي جوثري لا تزال على قيد الحياة، في حين كثفت قوات إنفاذ القانون وأسرتها الدعوات للسكان لتقديم أي مساعدة ممكنة في عملية البحث.