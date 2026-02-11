جثة في الشارع.. الأمن يكشف لغز "متوفى طوخ"

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ملابسات العثور على جثة شخص ملقاة بالطريق العام في مدينة طوخ، وذلك عقب تلقي اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود متوفى في أحد الشوارع، ما استدعى انتقال قوات الأمن وسيارة الإسعاف فورًا لفحص البلاغ ومعاينة مسرح الواقعة.

وبينت المعاينة الأولية أن المتوفى يدعى "محمد. ج"، مقيم بمدينة بنها، حيث جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما أكدت التحريات عدم وجود أي شبهة جنائية أو آثار عنف ظاهرة على الجسد، مرجحة أن تكون الوفاة طبيعية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب انتهاء الطبيب الشرعي من أعمال الصفة التشريحية، مع طلب تحريات المباحث وسؤال أسرة المتوفى لاستكمال الإجراءات القانونية.