إعلان

جثة في الشارع.. الأمن يكشف لغز "متوفى طوخ"

كتب : أسامة علاء الدين

12:21 ص 11/02/2026

جثة - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية ملابسات العثور على جثة شخص ملقاة بالطريق العام في مدينة طوخ، وذلك عقب تلقي اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوجود متوفى في أحد الشوارع، ما استدعى انتقال قوات الأمن وسيارة الإسعاف فورًا لفحص البلاغ ومعاينة مسرح الواقعة.

وبينت المعاينة الأولية أن المتوفى يدعى "محمد. ج"، مقيم بمدينة بنها، حيث جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما أكدت التحريات عدم وجود أي شبهة جنائية أو آثار عنف ظاهرة على الجسد، مرجحة أن تكون الوفاة طبيعية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن عقب انتهاء الطبيب الشرعي من أعمال الصفة التشريحية، مع طلب تحريات المباحث وسؤال أسرة المتوفى لاستكمال الإجراءات القانونية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لأجهزة الأمنية محافظة القليوبية جثة سيارة الإسعاف قوات الأمن النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"مونيكا بيلوتشي وأعلى تكلفة إنتاجية بالشرق الأوسط".. معلومات عن فيلم "7
سينما

"مونيكا بيلوتشي وأعلى تكلفة إنتاجية بالشرق الأوسط".. معلومات عن فيلم "7
حدث بالفن| ياسر جلال يغني ويرقص ونجوم الفن يعلقون على واقعة قتاة الأتوبيس
زووم

حدث بالفن| ياسر جلال يغني ويرقص ونجوم الفن يعلقون على واقعة قتاة الأتوبيس

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
حوادث وقضايا

بين الفوز والفاجعة.. لحظات الرعب داخل أتوبيس نادي الاتحاد السكندري
إخلاء سبيل الشاب المتهم في واقعة التحرش بفتاة داخل الأتوبيس بكفالة مالية
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل الشاب المتهم في واقعة التحرش بفتاة داخل الأتوبيس بكفالة مالية
تحذير لـ 3 أبراج في منتصف فبراير.. هل برجك منهم؟
علاقات

تحذير لـ 3 أبراج في منتصف فبراير.. هل برجك منهم؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
8 تكليفات من الرئيس السيسي للحكومة الجديدة.. على رأسها تحسين الوضع الاقتصادي