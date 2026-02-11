استثمار المعرفة.. بنها تطرح منتجات 8 كليات بأسعار مخفضة (صور)

القليوبية - أسامة علاء الدين:

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، معرض "صنع في جامعة بنها"، الذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف الأستاذة رانيا معتز، مستعرضًا منتجات غذائية وسلعًا استراتيجية عالية الجودة شاركت بها 8 كليات، وذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع.

وأكد الجيزاوي أن المعرض يترجم استراتيجية الجامعة الهادفة إلى الاستثمار في المعرفة عبر شركة "بداية" المتخصصة في تسويق الخدمات والمنتجات الجامعية، مشيرًا إلى سعي الجامعة لتقديم خدمات ملموسة لمنسوبيها والمجتمع الخارجي عبر توفير سلع عالية الجودة بأسعار مخفضة تخفيفًا للأعباء عن المواطنين، وهو ما يعكس الإمكانيات الحقيقية للوحدات الإنتاجية بالجامعة.

وعلى هامش الفعاليات، افتتح رئيس الجامعة منفذ بيع شركة "بداية" ليكون الشريك التسويقي الأمثل لخدمات الجامعة، حيث أوضح الدكتور طه عاشور أن المعرض يضم منتجات متنوعة تعكس التميز الأكاديمي والابتكار العملي، ويستهدف تعزيز التواصل مع الجمهور والشركاء المحليين والدوليين عبر حلول تسويقية مبتكرة تبرز مكانة الجامعة كصرح علمي ومنتج في آن واحد.