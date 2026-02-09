إيران: قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامها في أي لحظة

كتب- مصطفى الشاعر:

أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، جاهزية القوات المسلحة في سياق المفاوضات ووجود تهديدات إقليمية، قائلا: "إن قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامها في أي ظرف، ومع هذا العدو الذي لدينا والذي يقول أشياء مختلفة في كل لحظة، يجب أن نكون على مستعدة".

وبحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، شدد اللواء موسوي في مقابلة، على أن القوات المسلحة مستعدة لأي موقف بغض النظر عن التطورات السياسية والإقليمية.

وبخصوص مزاعم المسؤولين الإسرائيليين بشأن مفاوضات الصواريخ، تابع رئيس الأركان الإيراني قائلا: "لقد تحدث نتنياهو كثيرا".