انخفاض أسعار 12 سيارة جديدة حتى 100 ألف جنيه في اليوم الأول من ديسمبر..

كشفت مجموعة جي بي أوتو، وكيل علامة شيري في مصر، عن أحدث قائمة أسعار سيارات العلامة خلال شهر ديسمبر الجاري، والتي شهدت تخفيض أسعار السيارة أريزو 5 موديل 2026 نسخة الفيس ليفت لأول مرة منذ طرحها في مصر.

وبعد التخفيض أصبحت أسعار أريزو 5 الجديدة تبدأ من 665 ألف جنيه بدلًا من 667 جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي بتخفيض 10 آلاف جنيه، الفئة الثانية جاءت بعد التخفيض مقابل 699 ألف جنيه، بدلًا من 725 ألف جنيه بتخفيض 26 ألف جنيه.

أما الفئة الثالثة من أريزو 5 فيس ليفت قدمت بسعر 740 ألف جنيه بدلاً من 755 ألف جنيه بتخفيض 15 ألف جنيه.

تعتمد جميع فئات شيري أريزو 5 الجديدة على محرك سعة 1.5 لتر قادر على إنتاج قدرة تبلغ 114 حصانًا عند 6150 دورة في الدقيقة، بينما يصل عزم الدوران إلى 141 نيوتن متر عند 3800 دورة. وتأتي الفئتان الأعلى بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع متغير مستمر، في حين تزود الفئة الأولى بناقل حركة يدوي مكوّن من خمس سرعات.

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات يبلغ طولها 2650 مم، مع خلوص أرضي يقدر بـ 120 مم، إلى جانب سعة تخزين خلفية تصل إلى 430 لترًا، الأمر الذي يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي داخل الطرق الحضرية. وتتوفر السيارة بأنظمة أمان أساسية تشمل وسادتين هوائيتين في الأمام، ونظام منع انغلاق الفرامل.

يتوفر بالسيارة أيضًا توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، وحساسات ركن خلفية، إضافة إلى نظام تثبيت مقاعد الأطفال وتنبيه عند تجاوز السرعة. أما الفئة الأعلى، فتضاف إليها كاميرا خلفية للمساعدة أثناء عملية الركن.

وتتضمن التجهيزات الخارجية مصابيح أمامية من فئة هالوجين، وفوانيس خلفية، وإضاءة نهارية من فئة ليد، مع مرايا كهربائية مزودة بإشارات جانبية. كما تنفرد فئة التجهيز الأعلى بوجود فتحة سقف كهربائية، ومرايا قابلة للطي والتسخين. وفي المقصورة الداخلية، تضم جميع الفئات عجلة قيادة مغطاة بالجلد.

تمتلك أريزو 5 فيس ليفت شاشة عدادات بقياس 3.5 بوصة، وفتحات تكييف مخصصة للمقاعد الخلفية، بينما تحصل فئة التجهيز الأعلى على شاشة تعمل باللمس بقياس 8 بوصة تدعم تطبيقات الهواتف الذكية، إضافة إلى مثبت سرعة، وتكييف بتحكم كهربائي، ووظائف متعددة لعجلة القيادة.

