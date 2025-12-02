صوت البرلمان التونسي، السبت، لصالح قرار يقضي بإعفاء العائلات من الرسوم الجمركية عند استيراد سيارة للاستخدام الشخصي، وذلك ضمن أحد فصول قانون ميزانية عام 2026.

واعتبر القرار، الذي حظي بموافقة 131 نائبًا مقابل رفض 30، خطوة "تاريخية" بالنسبة لكثير من التونسيين، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار السيارات الجديدة والمستعملة داخل البلاد.

وتعد الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات من أبرز موارد خزينة الدولة، إذ تصل الجمارك المطبقة على بعض الطرازات إلى نحو 400% من القيمة الإجمالية للسيارة.

وفي تعليقها على التصويت، وصفت وزيرة المالية التونسية مشكاة سلامة الخالدي القرار بأنه "قنبلة موقوتة"، محذرة من انعكاساته السلبية على موازنة الدولة وعلى مستويات الأسعار.

وأكدت الخالدي أن تونس في حاجة الى المحافظة على العملة الصعبة وأنه يتعين على الدولة توجيه هذا الدعم الى قطاع الطاقة والحبوب والتوريد".

ولفت إلى أن المقترح "جميل وطيب" وقد يثير اهتمامًا واستحسانًا واسعًا لدى الرأي العام، "كن بأي ثمن؟".

وبحسب الفصل التنظيمي للقرار، يشترط ألا تتجاوز السيارات المستوردة للعائلات سنويًا 10% من إجمالي الواردات من السيارات، وأن تقتنى بالسعر الأصلي المعتمد حال شراؤها من وكلاء داخل تونس.

يذكر أن إجمالي مبيعات السيارات في تونس خلال عام 2024 بلغ نحو 96,774 سيارة، بزيادة 12.8% في المركبات التجارية، وتراجع 11.5% في السيارات الخاصة.

