تعيين إيلا واويا متحدثة باسم جيش الاحتلال بالعربية خلفًا لأفيخاي أدرعي

كتب : مصراوي

12:14 م 03/02/2026

المقدم إيلا واويا متحدثة باسم الجيش الاسرائيلي

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تعيين المقدم إيلا واويا متحدثة باسم الجيش بالعربية خلفًا لأفيخاي أدرعي، الذي أمضى 20 عامًا في هذا المنصب.

تشغل واويا، البالغة من العمر 36 عامًا ومن مواليد قلنسوة، حاليًا منصب نائب المتحدث باسم الجيش بالعربية. وتمتلك المتحدثة الجديدة باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، نحو نصف مليون متابع على منصتي تيك توك وإنستغرام، حيث تنشر المحتوى بشكل منتظم بصفتها ضابطة في جيش الاحتلال.

التحقت واويا بالخدمة العسكرية عام 2013 لتصبح أول جندية من منطقة "المثلث"، ونشأت في قسم "وسائل الإعلام الجديدة" في مكتب المتحدث باسم الجيش.

