رسالة حب "من بورسعيد لأرواح الـ 74 شهيد".. سر لافتة أبكت السوشيال ميديا

كتب : طارق الرفاعي

12:07 م 03/02/2026
    اللافتة في شوارع بورسعيد
    اللافتة في شوارع بورسعيد
    اللافتة في شوارع بورسعيد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا، للافتة من أحد شوارع محافظة بورسعيد، تتضمن عبارات لإحياء ذكرى شهداء الأهلى في أحداث الاستاد يوم 1 فبراير 2012.

وتبين أن اللافتة وضعها أصحاب محلات بمنطقة قشلاق السواحل نطاق حي المناخ في محافظة بورسعيد مساء يوم السبت الماضي قبل مباراة النادي المصري ونادي الزمالك في بطولة الكونفدرالية الإفريقية التي أقيمت يوم الأحد الموافق 1 فبراير، والتي تزامنت مع ذكرى شهداء الأهلى، والتي شهدت المباراة إحياء جماهير النادي المصري ونادي الزمالك سويًا ذكراهم بإشعال أضواء هواتفهم المحمولة في الدقيقة 74 وترديد هتاف: "في الجنة يا شهيد".

وكُتب على اللافتة عبارات: "من بورسعيد رحم الله 74 شهيد - دم واحد وطن واحد" والتي تم وضعها بشوارع بورسعيد لإحياء ذكرى شهداء أحداث الاستاد الشهيرة.

